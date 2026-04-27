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娛樂 最新消息

王俐人開訂閱賺翻！3051人狂付費「月收破百萬」實拿金額曝光

王立人開啟IG付費訂閱後大露兩點。（組合照，翻攝自IG）王立人開啟IG付費訂閱後大露兩點。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕王俐人開啟Instagram付費訂閱機制後，截至目前已有3051人參與加入，每月收費新台幣450元。《自由時報娛樂頻道》實際試算，單月總收入可高達137萬2950元。不過這筆金額並非全數入袋，若扣除平台抽成後，實際到手金額約落在80萬至110萬元之間，等同穩定月收破百萬，相當驚人。

王立人IG目前有3051人參與訂閱。（翻攝自IG）王立人IG目前有3051人參與訂閱。（翻攝自IG）

王俐人在Instagram推出訂閱功能，提供限時動態、貼文與短影片等專屬內容，本報依照目前顯示的3051名訂閱者與每月450元費用進行驗算，得出137萬2950元的月收入。然而該金額仍須扣除平台分潤，包含Apple或Google內購抽成約15%至30%，以及Meta可能的分潤政策，因此實際收入勢必下修。

本報進一步以常見抽成比例回推，若以30%計算，實收約96萬元；若為15%，則約116萬元；若出現雙重抽成情況，甚至可能落至80萬元上下，相差約36萬元不等。整體推算結果，也讓Instagram訂閱制的實際收益結構更加清晰，並凸顯藝人透過粉絲經濟創造穩定現金流的能力。

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