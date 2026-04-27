張凌赫被「粉底液將軍」害慘 《逐玉》大紅田曦薇受金主爸爸喜愛

中國男星張凌赫在《逐玉》當中飾演驍勇善戰的武安侯。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國古裝偶像劇《逐玉》在愛奇藝、騰訊、Netflix三個串流平台同時播出，紅遍亞洲，在戲中分飾男女主角的張凌赫、田曦薇也連帶人氣高漲，穩站一線明星地位。然而，根據中國媒體指出，目前田曦薇在業界的認可度高於張凌赫，原因就出在鬧得沸沸騰騰的「粉底液將軍」事件。

《逐玉》紅遍亞洲，劇中主要演員張凌赫（左）與田曦薇也穩站一線明星地位。（愛奇藝國際站提供）

戲紅人也紅的《逐玉》，順利將張凌赫、田曦薇推上事業高峰。先前網友因張凌赫的將軍扮相太「乾淨」、「唯美」，故意揶揄他是「粉底液將軍」，還說張凌赫飾演的武安侯打仗前要先喊停補妝。這件事除了搏君一笑之外，其實在業內也產生影響，導致許多平台對張凌赫的形象持保留態度。

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根據中國媒體報導，田曦薇在平台及資方對劇本、演員進行初步審核時，格外受到青睞。（愛奇藝國際站提供）

今（27）中國媒體報導，部分業內人士認為「粉底液將軍」事件引發的負面風波，導致張凌赫在平台及資方對劇本、演員進行初步審核時，的確受到影響。短期評估均認為投資田曦薇拍戲，風險偏低，資方意願也高，目前田曦薇接觸的戲劇作品中，高達8成的「金主爸爸」會優先考慮她。

張凌赫在網路上被戲稱為「粉底液將軍」，造成資方對他有所保留。（翻攝自微博）

張凌赫雖面臨爭議，不過，有《逐玉》高熱度加持，影響力仍然不容小覷，騰訊高層甚至在《逐玉》慶功宴上讓張凌赫坐在C位，顯示對他的高度認可。

騰訊高層在《逐玉》慶功宴上讓張凌赫居中而坐，被視為對他的高度認可。（愛奇藝國際站提供）

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