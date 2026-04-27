日男團成員偷吃師妹慘遭退團 三支手機內幕全曝光

日本男團「JO1」26歲成員大平祥生，今宣布退團。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕透過選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》於2020年3月出道的日本男團「JO1」，今（27）發公告宣布已暫停活動半年的成員大平祥生經紀合約將於5月31日終止，並退出JO1。

大平祥生去年遭週刊爆料劈腿師妹團成員SHIZUKU。（翻攝自X）

26歲的大平祥生，去年10月被踢爆劈腿，已經有圈外女友的他，竟大膽偷吃師妹團「ME:I」21歲成員SHIZUKU（飯田栞月），故遭經紀公司冷凍半年。今JO1官方網站大動作宣布「在此告知各位，大平祥生將於2026年5月31日，正式結束與LAPONE的專屬經紀合約，並終止一切JO1團體相關活動」。

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被踢出團體的大平祥生未來何去何從，官方並未給出說法，僅表示「活動暫停期間，本人就今後的發展方向提出了想法，經本公司與本人多次協商討論後，最終得出此結論」，而先前延期的特典見面會是否會因大平祥生退團有任何更動，經紀公司表示將另外發布通知說明。

大平祥生用3支手機管理工作、與女友交往和劈腿。（翻攝自X）

去年10月日本週刊踢爆大平祥生擁有3支手機，分別用於：工作及朋友通訊、聯繫圈外女友、與SHIZUKU談情說愛。為掩人耳目，大平祥生故意儲存為經紀人的名字。

SHIZUKU不知道自己當了小三，直到正牌女友得知後，大平祥生才想辦法斷尾，他企圖花錢封口，還要求女友簽書面誓約保證不會外洩。渣男行為曝光後，經紀公司「LAPONE娛樂」已違反規定為由，暫停大平祥生與SHIZUKU演藝活動。

在不知情狀況下莫名當上小三的「ME:I」21歲成員SHIZUKU。（翻攝自IG）

SHIZUKU已於去年12月31日退團，目前她也開設了自已的社群帳號，並表示「再次向所有支持我的人，以及去年帶給大家的擔憂與煩惱致上最深歉意」。SHIZUKU表示已深刻反思自己的行為，且感到後悔，為了防止有人冒用她的名字創建帳號，危機感滿滿的SHIZUKU決定自己開帳號，由此可見，她對演藝之路仍未放棄。

SHIZUKU退團後開設IG帳號，並公開手寫信表達歉意。（翻攝自IG）

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