49歲王俐人大膽轉型 開啟訂閱功能私密看更多

原本頂著高學歷、氣質優雅形象的王俐人轉戰成仍平台SWAG。（翻攝自SWAG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕49歲女星王俐人原為知名主持人，近期路線大轉型，一舉登上成人平台SWAG直播，引起高度關注。過去頂著高學歷、氣質優雅的她，打破框架，對著直播鏡頭嬌嗔：「我露完就要下線囉」，接著大膽掀起上衣露出胸部，讓人驚嘆：玩很大。她3月開啟IG訂閱功能，月費450元，成功解鎖私密看片，訂閱者可享獨家內容，目前訂閱人數接近3千人，粗估月收益近百萬。

王俐人大膽掀開上衣露出雪乳，驚呆網友。（翻攝自SWAG）

外傳王俐人之所以大膽轉型，原因是負債千萬。她過去曾經營私廚，後因受新冠疫情影響，店內入不敷出，於是申請個人信貸與企業貸款，開啟負債人生。此外，她借錢給朋友開日本料理，更借出自己名義擔任店家「法定負責人」，豈料餐廳財務出狀況，好友消失得無影無蹤，債權人轉向她追討，再背上5百萬債務。

王俐人開啟IG付費訂閱功能。（翻攝自IG）

選擇轉戰跑道的王俐人也拋下光環，讓網友非常佩服，認為她至少還有承擔還債的勇氣，並未選擇跑路，這種負責任的態度並不是每個人都有。

目前王俐人除拍戲、上通告、接業配，開啟IG訂閱功能提供粉絲獨家內容，也不無小補，可望早日還清債務。

王俐人的轉型之路成為各界熱烈討論話題。（翻攝自SWAG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法