潘越雲首登北流撞上蔡琴對打 祭出「零遺珠」限定歌單搶票

〔記者陳慧玲／台北報導〕生日只差一個月，同為68歲的潘越雲和蔡琴，都是歌壇長青唱將，也各自唱過許多經典歌曲；巧的是，日前蔡琴才宣布今年9月12日將重返台北國際會議中心開唱，現在潘越雲也宣告9月12日將首次登上台北流行音樂中心舉辦個唱，潘越雲除了考慮開放點歌，也放話要祭出「零遺珠」限定歌單，滿足所有歌迷想聽的願望。

潘越雲將首次登上台北流行音樂中心開唱。（滾石提供）

潘越雲9月12日將在北流舉辦「坐看雲起時演唱會」，她談到：「每次與歌迷面對面相聚的時光都是最珍貴的，歌聲裡的故事和回憶能在同一時空中共鳴迴響，是知音之間長久相惜累積的感動；透過這次新的演唱會，我將把一路累積的風致況味在北流舞台上細細道來。」

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潘越雲為了演唱會精心挑選曲目。（滾石提供）

出道45年，潘越雲累積龐大曲庫，坦言歌單挑選成為最大考驗，為此她特別根據不同的主題篇章安排曲目，以力求實現歌單「零遺珠」的目標，讓過去隱沒在專輯中的好歌重新被聽見，她自信表示：「所有期待都不會落空，感動與驚喜都不會缺席。」門票將於4月29日早上11點於拓元售票系統開賣。

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