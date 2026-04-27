《婚姻劇毒》觀看數突破200萬次！網讚偽娘太香：性向被動搖了

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本人氣漫畫《婚姻劇毒》於本季四月新番動畫化，故事描述為了延續家族血脈，最強用毒大師「下呂光」不得不投身相親戰場，在一場任務中，他意外結識了本應被處決的婚姻騙子「城崎芽衣」，兩人達成協議由芽衣擔任相親顧問，因此組成搭檔關係，展開一場危險又超展開的婚活故事。

《婚姻劇毒》首3集更突破200萬觀看次數。（木棉花提供）

聲優石谷春貴、若山詩音分別擔任最強用毒大師「下呂光」及擔任頂尖婚姻騙子「城崎芽衣」的配音演出，其中擁有甜美可愛外表、男女通吃的婚姻騙子「城崎芽衣」，在首集播出表明自己是 「偽娘」的身分反轉一出，引發網友熱烈討論 ，不少網友直呼「性向被動搖」 ，也有網友表示「畢竟是婚姻騙子，說不定男生也是騙人的」。

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不僅劇情反轉吸睛，動畫表現也獲得網友一致好評 ，而《婚姻劇毒》自4月7日開播至今三集，已站上Netflix及三大電信串流平台排行榜，在木棉花YouTube全平台觀看數首3集更突破200萬次，除了社群平台引發熱烈討論外，角色設定與劇情反轉更受觀眾關注。

城崎芽衣竟然是男的？網友直呼看《婚姻劇毒》性向會被動搖。（木棉花提供）

隨著劇情推進，芽衣策劃的「王子作戰」成功讓下呂在英雄救美的過程中結識了「姬川杏子」。在最新集數中，芽衣更幕後安排兩人約會，使下呂與姬川的關係逐步升溫。兩人在未來的婚活計畫將如何推進？又將捲入哪些難以預測的危機，後續劇情發展備受期待。

下呂光、城崎芽衣是《婚姻劇毒》主角，兩人互動是一大亮點。（木棉花提供）

《婚姻劇毒》由靜脈原作、依田瑞稀作畫，並在少年 Jump+，連載，由製作《黃泉使者》、《鋼之鍊金術師》及《我的英雄學院》等作品的動畫製作公司《BONES》負責製作。

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