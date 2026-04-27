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娛樂 電視

小S合體林志玲被嗆「沒有要放過兩位」 地獄梗回擊蔡康永：我姊姊走了耶

〔記者傅茗渝／台北報導〕東森綜合台《小姐不熙娣》繼日前「康熙合體」掀起回憶殺後，今（27）日晚間再度祭出超強卡司。主持人小S迎來演藝生涯的最強宿敵林志玲，更邀得靈魂伴侶蔡康永坐鎮，讓當年《康熙來了》最經典的「康、熙、玲」世紀組合睽違多年終於再度合體，引發全網轟動。

蔡康永（右）爆小S（左）酒後失態噴髒話，林志玲（中）「女神式安慰」氣瘋小S！（東森綜合台提供）蔡康永（右）爆小S（左）酒後失態噴髒話，林志玲（中）「女神式安慰」氣瘋小S！（東森綜合台提供）

節目開場本應溫馨，林志玲先是對小S送上真摯告白，展現兩人的深厚情誼。然而蔡康永隨即打破感性，放話「沒有要放過兩位」，小S立刻拋出地獄梗回擊：「你沒有要放過我？可是我姊姊走了耶！」 突如其來的荒謬笑點讓蔡康永瞬間語塞，只能無奈對林志玲感嘆：「那我只好不放過妳了。」

小S（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》。（東森綜合台提供）小S（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》。（東森綜合台提供）

小S更翻起舊帳，大吃林志玲的醋，不滿蔡康永私下對林志玲關注有加。蔡康永則妙語如珠地反擊：「有啊，我常跟志玲聊到妳，我都說：『志玲，徐熙娣又喝醉了。』」 讓小S崩潰怒喊：「我除了喝醉還有別的事好嗎！」蔡康永更進一步爆料，某次眾人聚餐吃燒肉，小S酒後情緒失控大飆髒話，當時蔡康永擔心林志玲會被嚇壞，沒想到志玲竟溫柔安慰：「小S壓力很大，沒關係。」

小S（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》。（東森綜合台提供）小S（左）合體林志玲（右）登《小姐不熙娣》。（東森綜合台提供）

小S拋黑色幽默地獄梗：我姊姊走了耶。（東森綜合台提供）小S拋黑色幽默地獄梗：我姊姊走了耶。（東森綜合台提供）

兩位女神截然不同的反應，讓小S氣到自嘲：「所以志玲在你心中就是欣賞藝術的體貼的女生，我就是個靠酒精麻痺的瘋婆娘？」 更被蔡康永幽默補槍「瞧不起藝術」，老搭檔鬥嘴火花四射，笑果滿分。

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