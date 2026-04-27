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娛樂 最新消息

楊謹華吐槽自己「別再ㄍㄧㄥ了」 健身房黑歷史曝光…靠當Jennie逆轉

楊謹華上虎鐵Podcast節目《今天不練可以嗎》。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）楊謹華上虎鐵Podcast節目《今天不練可以嗎》。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊謹華擔任器械皮拉提斯代言人，廣告上架短短2個月衝破400萬次點擊。她與劉以豪、張軒睿、温貞菱共同演繹的主題曲《虎鐵Say that again》旋律討喜洗腦，連人氣網紅陳土豆都跟風翻唱。她近日受邀登上虎鐵Podcast節目《今天不練可以嗎》，大方暢聊如何從健身痛苦中解脫，更自爆做器械皮拉提斯時，會幻想自己是BLACKPINK的Jennie。

楊謹華上虎鐵Podcast節目《今天不練可以嗎》。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）楊謹華上虎鐵Podcast節目《今天不練可以嗎》。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）

節目開場的快問快答火花四射，當楊謹華被問到若不上鏡最想做的事，她率直回：「賴床，躺到開心為止才起來。」談及私下最放鬆的時刻，氣場強大的她透露，反而是在運動出力間的喘息放空。而最想吐槽「演員楊謹華」的一句話，她則幽默喊話：「不要再ㄍㄧㄥ了好嗎！」至於上器械皮拉提斯課時的內心小劇場，她打趣說：「我是Jennie！因為她太完美了，我想要有好身材、好的腰線、腹肌和比例，就必須把自己想成是Jennie。」

楊謹華享受器械皮拉提斯課程。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）楊謹華享受器械皮拉提斯課程。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）

楊謹華坦言，20至30歲期間非常排斥運動，儘管求學時期曾是網球區運候補員、排球校隊，但步入社會後，健身房對她而言卻是痛苦的代名詞：「為了工作維持緊實不得不去，常會健身到生氣，生自己的氣。面對冷冰冰的器材，每次上完心情都不好。」

直到她在社群上看見韓國女星推崇皮拉提斯與禪柔，才開啟契機。楊謹華回憶第一次到虎鐵器械皮拉提斯時心裡仍忐忑不安：「我怕自己會不會又不開心然後臉臭，後來發現我是從頭到尾笑著的。」透過老師細膩講解發力細節，她才發現運動可以如此優雅輕鬆，不必只靠蠻力。

楊謹華享受器械皮拉提斯課程。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）楊謹華享受器械皮拉提斯課程。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）

楊謹華透露自己是個性「比較狠的人」，面對焦慮或恐懼絕不逃避：「我寧可一個個把它拆開來面對，這樣我每一天就會進步一點點。」這份狠勁也曾體現在自律上。她回憶30多歲時一度覺得喝酒後太放縱開心，雖然沒出事，但因自我要求完美，竟說戒就戒，整整半年滴酒不沾。

楊謹華享受器械皮拉提斯課程。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）楊謹華享受器械皮拉提斯課程。（虎鐵健身X器械皮拉提斯提供）

然而，現在的楊謹華，對自律有了全新體悟：「小時候我的自律太過逼自己，變成一種負擔。」她認為，真正的自律應在舒服的範圍內，不該成為壓力，才能長久延續。

皮拉提斯的好處也惠及老公Ben。楊謹華透露，Ben因長期坐辦公室用電腦，肩膀常有問題，原本需尋求物理治療，自從跟著她一起練器械皮拉提斯後，肌肉緊繃獲得極大緩解：「他都覺得非常舒服而且有緩解，後來就不需要找物理治療師了。」

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