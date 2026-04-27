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娛樂 最新消息

王俐人轉戰SWAG撈金術曝光 吳夢夢驚算月收破百萬

〔記者傅茗渝／台北報導〕王俐人近期驚喜轉戰成人直播平台SWAG，成功引爆娛樂圈話題。不僅在平台舉行的《華語AV復興大作戰》中接連交出亮眼成績單，昨（26）日晚間的第二場直播更是一舉刷新紀錄，展現強大的吸金與吸粉實力。

王俐人事業第二春來了，轉戰SWAG創「現象級流量」。（翻攝自SWAG）王俐人事業第二春來了，轉戰SWAG創「現象級流量」。（翻攝自SWAG）

王俐人昨第二場直播，最高同時在線人數衝上6629人，直接打破她個人首場5600人的紀錄，甚至超越了館長、統神等話題大咖過往在該平台的成效。當日平台整體流量比平日成長了1.5倍。

外界盛傳她此次轉型是為了舒緩債務壓力，而從目前的吸金速度來看，成效確實相當驚人。「台灣第一女優」吳夢夢觀察其社群訂閱數據發現，王俐人目前擁有超過2400名訂閱者，若以每月450元的費率計算，月收入保守估計已高達109萬台幣。

王俐人轉戰SWAG大獲全勝，直播人氣超越統神、館長。（翻攝自SWAG）王俐人轉戰SWAG大獲全勝，直播人氣超越統神、館長。（翻攝自SWAG）

對於如此驚人的成長曲線，吳夢夢忍不住公開直呼「超猛」，坦言這份成績單非常亮眼。儘管吳夢夢表示對於平台最終抽成分帳細節不甚了解，但王俐人成功從演藝圈跨足實境直播，無疑已為自己開創了事業第二春。

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