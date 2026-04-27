向太開砲養兒防老是謊言「別掏空自己去托舉子女」 揭露「晚年有尊嚴」三大關鍵

陳嵐。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕香港影視大亨「龍五」向華強與妻子「向太」陳嵐家族資產雄厚，外界估計身家高達台幣2千億，向華強日前公開談遺產規劃，透露未來資產將交由家族信託基金統一管理，並安排由長媳郭碧婷協助打理。陳嵐最近透過社群宣稱「養兒防老是最大的謊言」，還分享了自己看透晚年生活的「三大扎心真相」，引發全網瘋傳。

陳嵐直言，現在年輕人房貸、車貸、養娃費壓頂，「能顧好自己的小家已經很不容易了」，這並非不孝，而是「心有餘而力不足」。她提醒父母要接受現實：「只有子女自己碗裡有肉的時候，他才可能分你一杯羹。」所以，與其指望孩子養老，不如認清「經濟實力才是孝順的基礎」，孩子「不啃老已經算不錯了」。

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向華強（右）、陳嵐（左）。（資料照，記者潘少棠攝）

陳嵐喊話父母：「千萬不要掏空自己，去托舉子女。」很多長輩賣老屋幫兒女創業或付頭期款，在她眼裡這就是一場「沒有勝算的豪賭」。她強調，錢拿在自己手裡才有選擇權，「不用看任何人臉色」，甚至建議要擁有「持續的現金流」，像是如收租金來對抗通膨。這不是自私，而是為了讓自己晚年活得有尊嚴，「日後也不會成為子女的負擔」。

最殘酷的一點是，陳嵐指出「久病床前無孝子」往往不是孩子不孝，而是長期照護的艱辛會磨掉眼裡的「光」。當子女面對天價醫藥費時，可能會反問醫生「這樣下去還有沒有意義」。她呼籲長輩千萬別省體檢費，小病不要拖，「讓衰老的那一天來得晚一點」，身體健康就是對子女最大的幫助。

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