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娛樂 電視

57歲尹昭德凍未條！遭正妹秘書撩到崩潰 臉紅猛擦汗：血壓要飆高了

〔記者李紹綾／台北報導〕小鹿、阿甘主持YT娛樂節目《娛樂超skr》，近日直擊民視八點檔《豆腐媽媽》攝影棚，探班尹昭德、徐千京與王耿豪的拍攝現場。沒想到戲裡愛恨糾葛，戲外的互動更是火花四射，徐千京現場撩功全開，讓形象儒雅的尹昭德當場招架不住，羞喊：「害羞到血壓都要升高了！」

徐千京（左）在《豆腐媽媽》撩功全開，與尹昭德對戲火花四射。（民視提供）徐千京（左）在《豆腐媽媽》撩功全開，與尹昭德對戲火花四射。（民視提供）

探班當天，徐千京正與尹昭德對戲，兩人的「主僱關係」在戲外變得相當微妙。徐千京先是開玩笑抱怨尹昭德位子坐太大，害她的秘書包包沒地方放，隨即語出驚人預告：「之後有一場戲秘書要坐大腿喔！大家期待嗎？」面對徐千京的熱情攻勢，尹昭德顯得有些靦腆，徐千京更趁勝追擊當眾告白：「水富（王耿豪的角色名）用十倍價錢都挖不走我，因為我只想要你的真心，你的真心無價。」這番深情撩撥讓尹昭德頻頻擦汗，直喊：「好會，這要怎麼接啊？」笑稱角色「曉菁」實在太主動，讓他快要招架不住，徐千京得意說：「當然，現實生活中，撩人，我可是一流的。」

徐千京（左）在《豆腐媽媽》撩功全開，與尹昭德對戲火花四射。（民視提供）徐千京（左）在《豆腐媽媽》撩功全開，與尹昭德對戲火花四射。（民視提供）

剛加入劇組兩天的王耿豪，在劇中與尹昭德不僅是事業對手，更企圖挖角徐千京。王耿豪透露，「水富」雖然愛著曉菁，但曉菁眼裡只有理事長。有趣的是，雖然尹昭德飾演的夜市公會理事長「雷進達」個性內斂悶騷，但在現場被問到是否在意秘書被搶走時，他竟突然理事長上身，霸氣宣示：「她是我的人！」這句主權宣言讓徐千京興奮不已，直呼理事長終於「欲擒故縱」成功。

王耿豪加入《豆腐媽媽》飾演尹昭德的死對頭。（民視提供）王耿豪加入《豆腐媽媽》飾演尹昭德的死對頭。（民視提供）

除了戲裡的三角關係，尹昭德也透露王耿豪其實是他在學校的「學長」。兩位實力派演員同台飆戲火藥味十足，尹昭德大讚學長雖然進組才兩天，但狀態極佳，即便現場臨時更動台詞也能迅速消化，表演專業度讓人完全不用擔心。

王耿豪（左起）加入《豆腐媽媽》，與尹昭德、徐千京有多場對手戲。（民視提供）王耿豪（左起）加入《豆腐媽媽》，與尹昭德、徐千京有多場對手戲。（民視提供）

徐千京（左）在《豆腐媽媽》對尹昭德（右）有著滿滿的愛意。（民視提供）徐千京（左）在《豆腐媽媽》對尹昭德（右）有著滿滿的愛意。（民視提供）

徐千京在《豆腐媽媽》飾演尹昭德的秘書。（民視提供）徐千京在《豆腐媽媽》飾演尹昭德的秘書。（民視提供）

拍攝空檔也發生不少趣事，尹昭德在遞茶給徐千京時，因動作太慢被主持人狠虧是在拿「骨灰罈」嗎？嚇得他趕緊澄清是「茶」，徐千京也趕緊打圓場稱這是「充滿愛的茶」。她笑說自己常忍不住角色上身，就是想對理事長無限開撩，現場氣氛既混亂又爆笑。

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