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中島美嘉來台獻唱神曲《雪花》：每次唱都會緊張！

中島美嘉迎接出道25週年。（和協整合行銷提供）中島美嘉迎接出道25週年。（和協整合行銷提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本樂壇女神中島美嘉將帶著亞洲巡迴演唱會「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」，於5月16、17日登上台北流行音樂中心。這是她暌違約一年再度來台開唱，她向粉絲喊話：「台灣的大家總是帶著滿滿熱情為演出應援，讓我現在就已經非常期待與大家見面。」

被問到過去造訪台灣有沒有留下印象深刻的回憶？中島美嘉表示：「像是演唱會中粉絲準備的驚喜，還有大家溫柔的心意，每次都讓我很感動。」這次來台，她表示若時間允許，想去寺廟參拜，也想再吃一次喜歡的牛肉麵。

中島美嘉自曝每次唱《雪花》都還是會緊張。（和協整合行銷提供）中島美嘉自曝每次唱《雪花》都還是會緊張。（和協整合行銷提供）

談到舞台上的想法，她表示希望能成為觀眾的「代言者」，讓大家在演出時間裡能安心釋放情緒，無論是哭或笑，都可以把心交給她，「想成為用歌聲替大家表達心情的歌手。」

這次在歌單安排上，中島美嘉表示將演唱多首大家熟悉的作品，同時也希望大家可以留意服裝與影像呈現。她提到，這次演出會用不同方式去呈現歌曲。因為有許多歌手翻唱過代表曲《雪花》，讓這首歌被更多人認識，「每次演唱時都會感到緊張」，中島美嘉仍希望大家可以聽見屬於她的版本。

中島美嘉將於5月16、17日在台北流行音樂中心開唱。（和協整合行銷提供）中島美嘉將於5月16、17日在台北流行音樂中心開唱。（和協整合行銷提供）

中島美嘉最近也為動畫《淡島百景》演唱主題曲《光》，已在KKBOX、LINE MUSIC等各大音樂串流平台上架。中島美嘉亞洲巡迴演唱會「MIKA NAKASHIMA ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」，票價為新台幣5800元、5600元、5200元、4800元、4300元、3800元等六種，門票已經在年代售票系統熱賣中，更多詳情請密切鎖定主辦單位和協整合行銷官方社群專頁。

中島美嘉演唱會座位圖。（和協整合行銷提供）中島美嘉演唱會座位圖。（和協整合行銷提供）

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