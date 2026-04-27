八點檔女神旗袍現身「正到全場窒息」 總經理見色秒變「豬哥」摔個狗吃屎

〔記者李紹綾／台北報導〕黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂 守護》飾演的西服店老闆娘「曉蘭」重返社交舞台，在酒會上一身旗袍優雅現身，亮麗外型立刻成為全場焦點，也吸引元六飾演的新角色「廖偉業」目光，眼裡冒出愛心並主動邀舞表達愛意。

元六加入《寶島西米樂》飾演集團企業總經理「廖偉業」。（台視提供）

元六飾演的「廖偉業」身為集團企業總經理，性格瀟灑又帶點玩世不恭，鍾愛美人與美酒。一見到黃瑄飾演的「曉蘭」便立刻展開熱烈追求，不僅主動獻殷勤，更因過於興奮不慎被自己絆倒，當場跌趴在地，搞笑登場。

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元六在《寶島西米樂》一見到美女就跌倒出糗。（台視提供）

黃瑄透露，這是她第一次和元六合作，拍攝現場氣氛相當歡樂，她表示：「原本看劇本會覺得『廖總』好像不太正派，但透過元六哥的詮釋，就變得很有魅力和喜感，真的超厲害。」她笑說不會覺得「廖總」像蒼蠅，反而會很期待接下來對方又要出什麼招。劇中面對猛烈追求的情節，黃瑄則說，若現實生活中遇到類似狀況，會感到尷尬：「在公開場合會顧及對方感受，不太容易直接拒絕，內心其實會有壓力。」

黃瑄（右）在《寶島西米樂》與元六（左）有不少對手戲，常被對方逗樂。（台視提供）

黃瑄表示，自己在感情互動上較傾向自然發展，若是有好感就會自然靠近對方，但若遇到窮追不捨的情況，反而會讓人想拉開距離。她透露曾在國外旅行時，遇過外國旅客熱情互動，對方甚至頻繁傳訊問候、詢問行程，讓她一度感到不太自在，黃瑄無奈表示：「我其實是想好好享受安靜的旅行，所以後來就選擇不讀訊息，回到自己的節奏。」

黃瑄在《寶島西米樂 守護》重返社交舞台。（台視提供）

不過黃瑄也笑說，自己在台灣反而很少被搭訕：「收工後有時會一個人去吃飯、小酌，但幾乎沒有遇過有人主動搭話，我也很好奇為什麼沒有人要來搭訕我。」她說，曾有朋友分析，可能與外表給人強勢獨立的印象有關，甚至開玩笑說如果對方搭訕失敗，可能會被黃瑄往臉上潑酒。黃瑄笑說，真正會主動靠近的人通常比較勇敢或個性直接：「這樣的人相處起來反而比較輕鬆，就算沒有發展，也可以當朋友。」

《寶島西米樂 守護》每週一至週五晚間8點至9點於台視播出，晚間10點於LINE TV上架最新集數。

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