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娛樂 電視

王傳一跨界相聲「朱德剛頒金牌致敬」 揭密舞台背後的血淚

陳漢典（中）擔任王傳一（右）、朱德剛（左）《壹加一剛好比三小》高雄場嘉賓。（嚞娛樂提供）陳漢典（中）擔任王傳一（右）、朱德剛（左）《壹加一剛好比三小》高雄場嘉賓。（嚞娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕由王傳一、朱德剛攜手打造的相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》，上週末於高雄迎來巡演最終場，並邀請陳漢典擔任壓軸嘉賓。回顧這段旅程，每一站因嘉賓更迭激盪出截然不同的火花，從台中首演的感動、台北場的星光熠熠、新竹場的在地情懷，到高雄場的熱烈收官，觀眾每一次進場都獲得了獨一無二的感官體驗，這不僅是一場表演，更像是一場與觀眾共創的時光旅程。

相聲大師朱德剛（右）在《壹加一剛好比三小》與王傳一（左）有精彩演出。（嚞娛樂提供）相聲大師朱德剛（右）在《壹加一剛好比三小》與王傳一（左）有精彩演出。（嚞娛樂提供）

陳漢典（中）擔任王傳一（左）、朱德剛（右）《壹加一剛好比三小》高雄場嘉賓。（嚞娛樂提供）陳漢典（中）擔任王傳一（左）、朱德剛（右）《壹加一剛好比三小》高雄場嘉賓。（嚞娛樂提供）

演出尾聲，主辦單位特別準備意義非凡的花束獻給4位演員，為巡演留下充滿儀式感的句點。王傳一、朱德剛收到的主花為「泰迪熊向日葵」，象徵溫暖的擁抱與守護，呼應兩人在舞台上給予觀眾的安心與療癒感；陳漢典、劉毓謙則獲贈「捲邊太陽花」，花語代表獨一無二的魅力與閃耀，波浪狀的花瓣更象徵不隨波逐流、勇敢展現自我的個性，精準契合兩人在舞台上的強大張力與存在感。

《壹加一剛好比三小》尾聲，主辦單位特別準備意義非凡的花束獻給陳漢典（左起）、朱德剛、王傳一、劉毓謙，為巡演留下充滿儀式感的句點。（嚞娛樂提供）《壹加一剛好比三小》尾聲，主辦單位特別準備意義非凡的花束獻給陳漢典（左起）、朱德剛、王傳一、劉毓謙，為巡演留下充滿儀式感的句點。（嚞娛樂提供）

相聲大師朱德剛（左）在《壹加一剛好比三小》與王傳一（右）有精彩演出。（嚞娛樂提供）相聲大師朱德剛（左）在《壹加一剛好比三小》與王傳一（右）有精彩演出。（嚞娛樂提供）

朱德剛在《壹加一剛好比三小》發揮相聲大師的渾厚功力。（嚞娛樂提供）朱德剛在《壹加一剛好比三小》發揮相聲大師的渾厚功力。（嚞娛樂提供）

現場也提前為即將於5月5日過生日的王傳一驚喜慶生，全場觀眾齊聲祝賀，更有熱情粉絲準備「金蛋」祝壽，氣氛溫馨。王傳一感性許下生日願望：「我希望我在表演這條路，一直堅持下去，一直不斷嚐試新的東西，挑戰自我，也希望我的家人們還有好朋友們，都健健康康，繼續支持我的表演，做我最堅強的後盾。」

朱德剛在《壹加一剛好比三小》發揮相聲大師的渾厚功力。（嚞娛樂提供）朱德剛在《壹加一剛好比三小》發揮相聲大師的渾厚功力。（嚞娛樂提供）

王傳一在舞台上暖壽。（嚞娛樂提供）王傳一在舞台上暖壽。（嚞娛樂提供）

最令人動容的時刻，莫過於朱德剛在台上公開稱讚王傳一的敬業精神，直言：「只要他想要開始做一件事，就絕對不會中斷。」這份極致的自律也展現在生活中。自從朱德剛建議透過跑步訓練肺活量後，王傳一便開啟了風雨無阻的跑步計畫，至今已連續達375天、每日跑步5公里。為此，朱德剛特別致贈一面刻有「毅力巔峰」的冠軍金牌，致敬這份難能可貴的堅持，贏得現場熱烈掌聲。

相聲大師朱德剛（右）在《壹加一剛好比三小》與王傳一（左）有精彩演出。（嚞娛樂提供）相聲大師朱德剛（右）在《壹加一剛好比三小》與王傳一（左）有精彩演出。（嚞娛樂提供）

朱德剛在《壹加一剛好比三小》發揮相聲大師的渾厚功力。（嚞娛樂提供）朱德剛在《壹加一剛好比三小》發揮相聲大師的渾厚功力。（嚞娛樂提供）

王傳一開心慶生。（嚞娛樂提供）王傳一開心慶生。（嚞娛樂提供）

王傳一收到朱德剛贈送的「毅力巔峰」冠軍金牌。（嚞娛樂提供）王傳一收到朱德剛贈送的「毅力巔峰」冠軍金牌。（嚞娛樂提供）

朱德剛（左起）、陳漢典、王傳一、劉毓謙《壹加一剛好比三小》高雄場謝幕。（嚞娛樂提供）朱德剛（左起）、陳漢典、王傳一、劉毓謙《壹加一剛好比三小》高雄場謝幕。（嚞娛樂提供）

劉毓謙為朱德剛的徒弟，此次在《壹加一剛好比三小》登台演出，為傳統相聲注入年輕能量。（嚞娛樂提供）劉毓謙為朱德剛的徒弟，此次在《壹加一剛好比三小》登台演出，為傳統相聲注入年輕能量。（嚞娛樂提供）

演出結束後，王傳一透過臉書致謝台前幕後的所有工作人員，更感念夥伴朱德剛、劉毓謙，以及嘉賓唐從聖、賴雅妍、海裕芬、陳漢典的跨刀支持。他感性寫道：「很開心大家幫我圓了一個舞台夢。最終場有種說不來的快活，最終場有種說不出的不捨。但再見即是相見的開始，我們期待未來有機會，在舞臺上再次見到大家，壹加一剛好比三小，下台一鞠躬，不敬禮，解散。」為這段精彩的旅程留下了最真摯的註解。

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