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娛樂 最新消息

蘇永康逛高雄便利商店被捕獲意外衝票房 給港都的信超催淚

蘇永康完成高雄演唱會，也分享在便利商店被歌迷捕獲插曲。（遠傳電信、D-SHOW提供 ）蘇永康完成高雄演唱會，也分享在便利商店被歌迷捕獲插曲。（遠傳電信、D-SHOW提供 ）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港歌手蘇永康昨（26日）在高雄流行音樂中心完成第二場演唱會，現場又是有笑有淚，他分享小插曲，首場唱完後自己去逛便利商店，沒想到有意外收穫。

蘇永康談到，他去逛超商被歌迷認出並合照，照片被上傳社群後，許多網友才驚覺他正在高雄開唱，甚至留言「現在去買票！」他打趣說：「如果早知道逛便利商店可以賣票，我應該去夜市走一圈或唱幾首歌，說不定可以再加一場。」

另外在蘇永康開唱前，螢幕播放他寫給港都高雄的一封信，訴說他與這座城市的緣分，他回憶過去來台宣傳幾乎未曾離開台北，直到1996年才首次有機會來到高雄，卻總是因工作來去匆匆，從未停留超過48小時。印象最深刻的，當年他在高雄港都電台高樓直播室俯瞰港口的畫面，多年後得知愛河的美，他也曾幻想若能在秋天於河畔草地舉辦一場黃昏音樂會，該是多麼浪漫的事。然而這個念頭一放就是25年，直到去年年底才終於實現。他在信中感嘆：「人生有多少個25年，四分之一個世紀啊！」

蘇永康高雄演唱會獻唱經典曲。（遠傳電信、D-SHOW提供 ）蘇永康高雄演唱會獻唱經典曲。（遠傳電信、D-SHOW提供 ）

蘇永康演唱到招牌曲《男人不該讓女人流淚》掀起全場大合唱，安可時則獻唱《愛得正好》，現場又變成大型KTV，看到歌迷的熱情，蘇永康也忍不住落淚。

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