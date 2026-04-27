NONO性侵案被判兩年半 朱海君消瘦現身說話了

〔記者陳慧玲／台北報導〕「NONO」陳宣裕被控強制性侵、猥褻案，士林地院日前審理後認定僅有1件強制性交未遂案構成犯罪，判2年6月徒刑，二審上訴被駁回，維持原判。他的老婆朱海君受牽連，近期消瘦不少，前兩天出現在雲林的一場歌廳秀，穿上露肩秀服，鎖骨變得更明顯。

朱海君（左起）、劉福助、黃西田、王彩樺一起在歌廳秀演出。（劍湖山世界提供）

儘管在NONO出事後，外界傳聞朱海君和他離婚，不過目前消息未獲得證實。前天朱海君出現在劍湖山世界彩虹劇場，參加「耐斯歌廳秀」演出，與劉福助、黃西田、王彩樺、梁佑南等多位歌手接力開唱，展現「台式歌舞秀」的獨特魅力。

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朱海君演出部分，演唱了多首金曲，讓現場觀眾聽得陶醉。她談到，歌廳秀的文化需要被傳承，她很榮幸能代表中生代歌手參與這次盛會，特別向台上台下的前輩與長輩們致敬。

梁佑南現身「耐斯歌廳秀」帶來驚喜。（劍湖山世界提供）

常演出八點檔戲劇的梁佑南，熱唱台語歌《歌聲戀情》，還有中文歌《一串心》，她首次在歌廳秀登場，除了展現好歌聲，也開心走入觀眾席互動。王彩樺則俏皮笑說：「來到耐斯歌廳秀就像回娘家，大家一定要看我這雙漂亮的長腿，還有感受我滿滿的熱情！」

朱海君（左三）與眾多藝人一起表演，身形消瘦不少。（劍湖山世界提供）

黃西田獻唱《天天開心》、《流浪到台北》等歌曲，劉福助則帶來《安童哥買菜》等多首歌曲，他談到：「歌廳秀是台灣人的集體記憶，能在大自然環繞的劍湖山與老朋友們見面，心靈都年輕了20歲。」5月24日還有一場「耐斯歌廳秀」，門票可洽劍湖山世界官網、年代售票。

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