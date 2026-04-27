自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

來真的！邊佑錫「遊艇激吻」IU超唯美 親出11.2％刷新紀錄

邊佑錫在《21世紀大君夫人》中對IU說：「不是說我想做什麼都可以嗎？」有夠曖昧。（翻攝自Disney+）邊佑錫在《21世紀大君夫人》中對IU說：「不是說我想做什麼都可以嗎？」有夠曖昧。（翻攝自Disney+）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來氣勢如虹，最新集數韓國全國收視率達11.2%刷新自身紀錄，其中「宴會求婚」與「遊艇接吻」名場面更分別締造13.7%與13.4％的傲人成績，讓人看得更是臉紅心跳。

邊佑錫、IU來真的，《21世紀大君夫人》吻戲超唯美。（翻攝自Disney+）邊佑錫、IU來真的，《21世紀大君夫人》吻戲超唯美。（翻攝自Disney+）

最新劇情中，邊佑錫飾演的「理安大君」為拯救IU飾演的Castle集團代表成熙周，不惜飆車捨身相救，這場驚險危機讓這場「契約婚姻」逐漸弄假成真，彼此都動了真情。理安大君更直接在眾多皇族與政商高層的宴會上，溫柔牽起熙周共舞華爾滋，並在眾目睽睽下深情求婚：「跟妳比起來，我的步調可能慢多了。即使如此，妳願意跟我成親嗎？」浪漫指數瞬間破表。

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》重現《鐵達尼號》名場面。（翻攝自Disney+）IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》重現《鐵達尼號》名場面。（翻攝自Disney+）

邊佑錫在《21世紀大君夫人》看著IU擺出《鐵達尼號》的POSE，寵溺地笑了出來。（翻攝自Disney+）邊佑錫在《21世紀大君夫人》看著IU擺出《鐵達尼號》的POSE，寵溺地笑了出來。（翻攝自Disney+）

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》郎才女貌，簡直太配了。（Disney+提供）IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》郎才女貌，簡直太配了。（Disney+提供）

隨著劇情發展，危機也逐漸向兩人逼近，意識到自己身處權力鬥爭風暴的理安大君一度為了保護愛人提分手，然而聰明強悍的成熙周卻反客為主，激勵大君勇敢守護所愛，更主動擋下大妃娘娘的為難、霸氣講出「護夫」宣言：「再忍耐一下，等我們結婚後，我會幫你清除所有阻礙！」隨後帶著對方登上自己的私人遊艇、試圖逗大君開心。兩人除了在船頭唯美模仿《鐵達尼號》傑克與蘿絲的經典飛行動作，最終在海風與氣氛的催化下，理安大君忍不住說出「你不是說我想做什麼都可以嗎？」隨後忘情擁吻，兩人首次的真情之吻也讓觀眾激動不已。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中