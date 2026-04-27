來真的！邊佑錫「遊艇激吻」IU超唯美 親出11.2％刷新紀錄

邊佑錫在《21世紀大君夫人》中對IU說：「不是說我想做什麼都可以嗎？」有夠曖昧。（翻攝自Disney+）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓劇《21世紀大君夫人》自開播以來氣勢如虹，最新集數韓國全國收視率達11.2%刷新自身紀錄，其中「宴會求婚」與「遊艇接吻」名場面更分別締造13.7%與13.4％的傲人成績，讓人看得更是臉紅心跳。

邊佑錫、IU來真的，《21世紀大君夫人》吻戲超唯美。（翻攝自Disney+）

最新劇情中，邊佑錫飾演的「理安大君」為拯救IU飾演的Castle集團代表成熙周，不惜飆車捨身相救，這場驚險危機讓這場「契約婚姻」逐漸弄假成真，彼此都動了真情。理安大君更直接在眾多皇族與政商高層的宴會上，溫柔牽起熙周共舞華爾滋，並在眾目睽睽下深情求婚：「跟妳比起來，我的步調可能慢多了。即使如此，妳願意跟我成親嗎？」浪漫指數瞬間破表。

請繼續往下閱讀...

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》重現《鐵達尼號》名場面。（翻攝自Disney+）

邊佑錫在《21世紀大君夫人》看著IU擺出《鐵達尼號》的POSE，寵溺地笑了出來。（翻攝自Disney+）

IU、邊佑錫在《21世紀大君夫人》郎才女貌，簡直太配了。（Disney+提供）

隨著劇情發展，危機也逐漸向兩人逼近，意識到自己身處權力鬥爭風暴的理安大君一度為了保護愛人提分手，然而聰明強悍的成熙周卻反客為主，激勵大君勇敢守護所愛，更主動擋下大妃娘娘的為難、霸氣講出「護夫」宣言：「再忍耐一下，等我們結婚後，我會幫你清除所有阻礙！」隨後帶著對方登上自己的私人遊艇、試圖逗大君開心。兩人除了在船頭唯美模仿《鐵達尼號》傑克與蘿絲的經典飛行動作，最終在海風與氣氛的催化下，理安大君忍不住說出「你不是說我想做什麼都可以嗎？」隨後忘情擁吻，兩人首次的真情之吻也讓觀眾激動不已。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法