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謝賢再被爆爺孫戀秘聞 前女友揭撩女奇招

謝賢再被爆爺孫戀秘聞 前女友揭撩女奇招謝賢（右）2005年69歲時譜出「爺孫戀」，愛上相差49歲上海女友CoCo。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕89歲資深港星謝賢當年與相差49歲上海女友Coco譜出「爺孫戀」，轟各界，二人相戀12年，分手時更傳Coco獲贈2千萬港幣（約8200萬台幣）分手費。Coco近期活躍社交平台，多次拍片大談與謝賢昔日戀事，近日又爆料稱謝賢當年追求自己，曾借用女兒謝婷婷珠寶，以博取佳人歡心。

謝賢前女友Coco自分手後鮮有公開露面，近期卻在小紅書分享與謝賢12年「爺孫戀」往事。據Coco回憶2人是在2004年初相識，2人相約吃午飯後，謝賢便邀Coco到香港遊玩。

有一次Coco到香港，當她抵達酒店時，驚喜收到已放在酒店房內禮物，當中有一套為她準備晚禮服，以及搭配禮服珠寶，還有一張字條。謝賢在字條上直白寫明：「My dear Coco此珠寶需歸還，珠寶是我女兒的，裙子是我為你選的。」讓Coco覺得謝賢非常有意思。

謝賢前女友Coco亦提及2人在上海相識，甚至回味當時第一眼見到謝賢在酒店大廳抽雪茄時，就被對方翩翩風度吸引：「Oh my god，這個男人好帥，穿西裝的樣子。」謝賢隔天約Coco吃午餐，笑說自己當時欲擒故縱：「我說這樣你等一下，我安排一下，如果朋友可以取消，我就過來跟你吃午餐，其實我根本沒有安排午餐。」

二人吃飯後，謝賢要求Coco送他去機場：「陪他到外面抽雪茄，2004年冬天很冷，我只穿一件羊絨大衣，他一隻手抽雪茄，把自己的皮夾克打開，說『我的身體很暖的，你把手放在我衣服裡面，我來幫你暖，你不要冷，不怕的』。我輕輕地放在他肩膀上，能感覺他心跳好快，我就知道這個男人是100%喜歡我了，一見鍾情。」

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