自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

樂天女孩「正取政大」！沈珈妤備考半年 超強錄取名次曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕「樂天女孩」成員沈珈妤近日傳出喜訊，成功錄取國立政治大學傳播學院在職專班（EMA）。從球場上的動漫美少女搖身一變成為明星研究生，她坦言這是為了圓夢，「離兒時夢想更近一些，很開心，我很期待，當作一種『離開舒適圈』。」

沈珈妤政大EMA錄取通知書。（樂天桃猿提供）沈珈妤政大EMA錄取通知書。（樂天桃猿提供）

沈珈妤透露，大學時期便是就讀傳播相關科系，但心中始終有個未完成的學術目標。去年六月，她決定重新審視人生規劃並投入備考：「心裡始終留著一點未完成的目標，六月正式開始規劃與準備，對自己來說，是一個重新對自己負責的過程。」

沈珈妤背號88，認為幸運數字是8。（樂天桃園提供）沈珈妤背號88，認為幸運數字是8。（樂天桃園提供）

為了保持專注，她採取默默耕耘策略，直到榜單揭曉後才向家人報喜，「一方面是因為我習慣把事情做好再說，另一方面也是不太喜歡在還沒確定之前就先對外宣告什麼。對我來說，比起說出口，更重要的是把事情完成！」有趣的是，沈珈妤在樂天女孩的背號是88，這次放榜竟正巧以 「正取第8名」 的優異成績錄取，讓她驚呼：「8真的是幸運數字！」

沈珈妤平常熱愛跑馬拉松。（樂天桃園提供）沈珈妤平常熱愛跑馬拉松。（樂天桃園提供）

面對球場應援與沉重課業如何兼顧？沈珈妤分析，EMA的課程多集中於週末，與球季時間能錯開。她認為這場挑戰深具意義：「這不只是多一個身份，而是為人生開啟更多可能。」她也分享，多年的啦啦隊表演經驗成了面試時的「秘密武器」。長期在第一線面對觀眾，讓她在面對面試委員時毫不怯場，溝通流暢且始終保持招牌笑容與自信。

錄取消息傳開後，樂天女孩舞蹈總監筱晴、隊友禹菡以及韓籍成員高佳彬紛紛大讚：「你太棒了」。

沈珈妤和「自創IP」Kumomo和Momoku深受粉絲喜愛。（樂天桃猿提供）沈珈妤和「自創IP」Kumomo和Momoku深受粉絲喜愛。（樂天桃猿提供）

不過，沈珈妤笑說，比起隊友的熱情，媽媽的反應很實際：「反而是媽媽比較開心，不過她的開心很快就轉變成提醒，希望我能好好把學業完成、順利畢業。」

沈珈妤也對此立下目標：「對我來說，真正完成這個夢想，是能夠順利畢業，並帶著成果離開學校的那一天。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中