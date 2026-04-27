樂天女孩「正取政大」！沈珈妤備考半年 超強錄取名次曝光

〔記者傅茗渝／台北報導〕「樂天女孩」成員沈珈妤近日傳出喜訊，成功錄取國立政治大學傳播學院在職專班（EMA）。從球場上的動漫美少女搖身一變成為明星研究生，她坦言這是為了圓夢，「離兒時夢想更近一些，很開心，我很期待，當作一種『離開舒適圈』。」

沈珈妤政大EMA錄取通知書。（樂天桃猿提供）

沈珈妤透露，大學時期便是就讀傳播相關科系，但心中始終有個未完成的學術目標。去年六月，她決定重新審視人生規劃並投入備考：「心裡始終留著一點未完成的目標，六月正式開始規劃與準備，對自己來說，是一個重新對自己負責的過程。」

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沈珈妤背號88，認為幸運數字是8。（樂天桃園提供）

為了保持專注，她採取默默耕耘策略，直到榜單揭曉後才向家人報喜，「一方面是因為我習慣把事情做好再說，另一方面也是不太喜歡在還沒確定之前就先對外宣告什麼。對我來說，比起說出口，更重要的是把事情完成！」有趣的是，沈珈妤在樂天女孩的背號是88，這次放榜竟正巧以 「正取第8名」 的優異成績錄取，讓她驚呼：「8真的是幸運數字！」

沈珈妤平常熱愛跑馬拉松。（樂天桃園提供）

面對球場應援與沉重課業如何兼顧？沈珈妤分析，EMA的課程多集中於週末，與球季時間能錯開。她認為這場挑戰深具意義：「這不只是多一個身份，而是為人生開啟更多可能。」她也分享，多年的啦啦隊表演經驗成了面試時的「秘密武器」。長期在第一線面對觀眾，讓她在面對面試委員時毫不怯場，溝通流暢且始終保持招牌笑容與自信。

錄取消息傳開後，樂天女孩舞蹈總監筱晴、隊友禹菡以及韓籍成員高佳彬紛紛大讚：「你太棒了」。

沈珈妤和「自創IP」Kumomo和Momoku深受粉絲喜愛。（樂天桃猿提供）

不過，沈珈妤笑說，比起隊友的熱情，媽媽的反應很實際：「反而是媽媽比較開心，不過她的開心很快就轉變成提醒，希望我能好好把學業完成、順利畢業。」

沈珈妤也對此立下目標：「對我來說，真正完成這個夢想，是能夠順利畢業，並帶著成果離開學校的那一天。」

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