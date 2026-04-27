唱「運轉人生」爆紅卻酒駕撞死計程車司機 歌手邱軍今出庭29日宣判

邱軍今日出庭後，揮手向媒體致意，快步離去。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／基隆報導〕因唱「運轉人生」爆紅歌手邱軍前年12月27日凌晨4時許酒駕撞死計程車司機，且一度神隱引發社會輿論撻伐。檢察官則刑事訴訟法、國民法官法提起公訴。直至今年2月，邱軍現身程序辯論庭時，表示對不起愛他的人和粉絲們，向社會大眾致歉。基隆地方法院組成國民法官法庭，並在今天上午10首次開庭，共審理3天，將於29日宣判。

基隆地檢署檢察官去年5月偵結，認定邱軍涉嫌酒後駕車，撞擊在車道候客的計程車司機致死，且肇事後沒停留現場，開車逃離現場，依不能安全駕駛致死罪及肇事致人死傷逃逸罪起訴，將由國民法官進行審理。

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邱軍今日出庭後，揮手向媒體致意，快步離去。（記者吳昇儒攝）

邱軍委任律師曾向法院提出聲請指出，國民法官因觀看相關新聞報導等原因，心證會受汙染。法官則認為，該推論稍嫌武斷，並無不行國民參與審判為適當情形，駁回聲請。

今年2月25日召開程序辯論庭，邱軍出庭後，在庭外受訪時稱，尊重法官裁定由國民法官法庭審理，希望可以還給被害人公道，也為自己犯下的錯誤承擔一切，也會努力尋求與被害人達成和解。

基隆地方法院組成國民法官法庭，並在今天上午10首次開庭，共審理3天，將於29日宣判。（記者吳昇儒攝）

基隆地方法院於4月24日進行選任國民法官程序，組成國民法官法庭，並在今天上午10時許，首次開庭，共將審理3天，將於29日宣判。

邱軍開庭結束後，快步離開法院，面對媒體詢問，只有淡淡地回覆謝謝，迅速走出法院大門。

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