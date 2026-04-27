賭王四房長子何猷亨新女友曝光 仙氣逼人互動親密

2015年何猷亨（左）被爆與港星陳瀅密遊日本札幌。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕已故澳門賭王何鴻燊四房長子何猷亨今年32歲，元旦認愛後感情生活備受矚目，近日一張他與新女友最新甜蜜合照在網路流出，照片中2人如膠似漆，互動親密閃爆網友，再次成為熱議話題。

在最新曝光照片，何猷亨偕女友出席活動，他身穿筆挺西裝，流露幸福笑容，身旁女友則身穿一襲優雅黑色長裙，照片捕捉到2人旁若無人的親密瞬間，只見何猷亨從後方親暱地摟著女友，頭下意識地靠向女方，臉上藏不住甜蜜笑容，盡顯熱戀中的濃情蜜意。

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何猷亨近日跟新女友甜蜜互動，最新合照閃爆網友。（香港星島日報）



港媒報導，這位成功擄獲何猷亨新女友的顏值極高，擁有一頭烏黑亮麗長髮，五官清秀，氣質清純又大方，在鏡頭前展現從容微笑，渾身散發大家閨秀的脫俗氣質，外貌絕不遜色於何猷亨過往的任何一位緋聞女友。

回顧何猷亨戀愛史，歷任女友及緋聞對象均是女神級，曾於2015年傳出積極追求當屆港姐冠軍劉佩玥及陳凱琳，但2段緋聞未有結果；同年，何猷亨因與女星陳瀅同遊日本而讓戀情曝光，女方更一度獲安排入住四姨太梁安琪名下豪宅，備受寵愛，可惜這段關係僅維持半年告吹，分手後2人還是朋友。

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