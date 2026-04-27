草蜢蔡一傑首爆7公分腦瘤擴散 靠快樂因子打敗癌細胞

蔡一傑（左）昨晚在演唱會中暢聊切除腦部腫瘤經過，右為陳奕迅。（香港星島日報）



〔記者林南谷／綜合報導〕香港樂團「草蜢」26日晚間在紅館舉辦《GRASSHOPPER THREE IN LOVE 草蜢演唱會》，成員蔡一傑2024年底開刀切除腦部腫瘤，健康狀況受歌迷關注。

蔡一傑昨晚演唱完《失樂園》後首度向全場觀眾透露與腦癌搏鬥生死過程，回憶生病前某日去做義工，當時覺得不適有點頭暈，晚上回家致電給醫生朋友，對方建議馬上到醫院檢查；之後他到醫院檢查等待報告出來，醫生很慌張走到他面前說：「蔡先生冷靜點，你腦內有一個7公分的惡性腫瘤。」

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當下蔡一傑形容這是人生極大打擊：「但我沒有亂，一星期決定做手術，以為做完手術很好，隔日主診醫生來到病房相約我的家人一起，對我說『蔡先生你的癌症擴散了』，這是我第2個打擊，我沒放棄繼續醫治，尋求很多方法。」

雖然經歷2度重擊，蔡一傑表示自己從未放棄，更呼籲相同病患，或遇到不開心不順意的人：「來到人生走一回，人生匆匆很快過，我要分享既然來到，怎樣也要玩得痛快，畫靚這張圖畫紙才離開這世界。」一席話獲全場鼓勵掌聲。

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