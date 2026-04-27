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娛樂 最新消息

葛萊美大師也驚豔！舞炯恩夏威夷「閃亮走秀」卡拉尼嗨讚台灣同婚

夏威夷跨性別歌手卡拉尼（左）跟舞炯恩即興來一段閃亮變裝時尚走秀。（小公視提供）夏威夷跨性別歌手卡拉尼（左）跟舞炯恩即興來一段閃亮變裝時尚走秀。（小公視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕南島音樂實境節目《你的島嶼我的家》第三季《大航海》航程進入後半段，代表排灣族遠赴夏威夷的舞炯恩、ŽŽ瑋琪，跨海結識了四座葛萊美獎得主卡拉尼（Kalani Peʻa），雙方一見如故，更在鏡頭前即興展開一場「閃亮變裝時尚秀」，將氣場與身份認同推向最高點。

舞炯恩在節目中展現好歌喉。（小公視提供）舞炯恩在節目中展現好歌喉。（小公視提供）

身為跨性別創作歌手的卡拉尼，對來自台灣的音樂人展現高度熱情，不僅毫不避諱同志身份，更公開讚揚台灣同婚合法化的進步。曾出演電影《阿莉芙》探討跨性別議題的舞炯恩，現場秀出華麗舞台畫面，讓卡拉尼驚豔不已。兩人透過即興換裝走秀，大方宣告：「要做自己，忠於真實的自己！」

ŽŽ瑋琪穿上排灣族服飾，並分享在這趟交流之旅收穫滿滿能量。（小公視提供）ŽŽ瑋琪穿上排灣族服飾，並分享在這趟交流之旅收穫滿滿能量。（小公視提供）

除了時尚火花，卡拉尼也感性分享，幼時曾受語言障礙所苦，是音樂治癒了他。為了傳承母語，他毅然在小學三年級轉入全夏威夷語體系，堅定表示：「我做的一切都是為了啟發未來世代。」這份堅持讓身為都市原住民、曾對身份認同感到挫折的ŽŽ瑋琪深受感動，直呼旅程充滿能量。

此行也讓舞炯恩與ŽŽ瑋琪深入認識排灣族的靈媒文化，體悟到靈媒不只照顧人，更守護大自然。舞炯恩感性表示，這趟從台灣到夏威夷的旅程，讓他看到不同文化的音樂人如何對待根基，「每座山、每座海都有名字，這徹底改變了我對世界的觀點。」

跪父樂團對於卑南古調傳唱有相當深入的投入。（小公視提供）跪父樂團對於卑南古調傳唱有相當深入的投入。（小公視提供）

而在海洋的另一端，卑南族的跪父樂團與安懂則踏上菲律賓，與當地樂團Talahib深入交流民主抗爭史，探討殖民後流失的原民語言復甦。跪父樂團黃正達感觸良多地表示：「現在擁有的土地不是我們自己的，是留給未來子孫的。」

有趣的是，在當地Live house演出時現場器材頻頻出包，跪父樂團與安懂展現強大實力，索性拋開音響束縛，直接以最原始的卑南族古調清唱。這份不加修飾的純粹歌聲，瞬間超脫語言隔閡，震撼全場觀眾的靈魂。

來自台東的安懂用音樂表達自己的想法與情感。（小公視提供）來自台東的安懂用音樂表達自己的想法與情感。（小公視提供）

《你的島嶼我的家》第三季將迎來高潮最終集，集結舞思愛、阿蘭AC、安懂、跪父樂團、舞炯恩與ŽŽ瑋琪共六組音樂人，一同登上國際級「阿米斯音樂節」。他們將分享這段「現代版大航海」碰撞出的最新創作，完整節目每週一至週四晚間10點於小公視及公視+同步播出。

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