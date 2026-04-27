王俐人直播開腿大談性事 舊愛王少偉發聲了

王俐人晉身直播新寵。（翻攝自SWAG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕昔日氣質女神王俐人進軍成人平台話題燒不停！昨（26）日晚間她迎來第二場直播，雖改走瑜珈教學路線被酸民嫌保守，但她靠著一襲緊身運動裝炸出傲人曲線，更在鏡頭前「語不驚人死不休」，大方分享床事細節，一夜狂吸40萬鑽石打賞，穩坐流量女王寶座。

王俐人轉戰成人直播，認了和老公林琮軒分居。（翻攝自SWAG）

王俐人如此賣力演出，背後藏著沉重的經濟壓力。她近年投資失利、加上替友人作保，背負了高達千萬元的債務。從轉戰直播帶貨賣吹風機，到如今踏入成人平台，意外有了自在做自己的體悟。至於感情現況，王俐人闢謠婚變，強調與老公林琮軒「只是分居」，對方目前在中國拍戲。林琮軒的社群則自3月後便停更，並未對老婆在成人平台的火辣表現多言。

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王俐人進軍SWAG玩大的，舊愛王少偉力挺她做開心的事。（翻攝自SWAG）

身為王俐人演藝圈唯一認愛的人，王少偉被問及舊愛轉型大尺度直播時，則展現大方態度，表示兩人已許久未聯繫，但仍隔空送上溫暖：「到我們這個年紀，只要不傷害別人，做自己開心想做的事，都支持。」

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