流行樂之王成票房王者！《麥可傑克森》北美開片 刷新影史紀錄奪冠

〔記者許世穎／綜合報導〕傳記電影《麥可傑克森》聚焦「流行樂之王」麥可·傑克森的傳奇人生，上週末（4月24至26日）在北美上映即掀起現象級熱潮，首週狂收9700萬美金（約台幣30.53億元）強勢登上票房冠軍，更刷新影史傳記電影開片紀錄，成為票房王者！

電影《麥可傑克森》刷新北美傳記片開片成績。（UIP提供）

《麥可傑克森》原先預估北美開片約5000萬至6000萬美金（約台幣15.74億至18.88億元），但隨上映日逼近，市場預期一路上修，最終開出遠超預期的成績，並拿下今年北美真人電影開片冠軍；整體表現僅次於《超級瑪利歐銀河電影版》的1.31億美金（約台幣41.23億元），位居年度第二高開片。

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全球票房方面，《麥可傑克森》同步開出2.17億美金（約台幣68.31億元）的亮眼成績。該片製作成本據報接近2億美金（約台幣62.96億元），為影史最昂貴的傳記電影之一，目前票房表現已初步證明其投資價值。

電影《麥可傑克森》重現不少麥可的經典表演。（UIP提供）

電影重現多段經典舞台，包括《Billie Jean》、《Thriller》與《Beat It》等名曲橋段，成功帶動IMAX與各類高規格影廳票房。其中IMAX貢獻北美1380萬美金（約台幣4.34億元）、全球2450萬美金（約台幣7.71億元），創下IMAX格式音樂傳記片最佳開片紀錄。

值得一提的是，劇本原先曾納入1993年性侵訴訟相關情節，但因涉及當年和解條款限制，最終全數刪除並重寫第三幕，故事也因此收在1988年「Bad」巡演時期。據悉，目前片方正評估推出續集，延伸描繪其後期人生。

《麥可傑克森》全台現正熱映中，同步登上票房冠軍，粗估上映5天票房已突破台幣2400萬元，詳細數字將於稍晚公布。

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