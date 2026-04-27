自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

流行樂之王成票房王者！《麥可傑克森》北美開片 刷新影史紀錄奪冠

〔記者許世穎／綜合報導〕傳記電影《麥可傑克森》聚焦「流行樂之王」麥可·傑克森的傳奇人生，上週末（4月24至26日）在北美上映即掀起現象級熱潮，首週狂收9700萬美金（約台幣30.53億元）強勢登上票房冠軍，更刷新影史傳記電影開片紀錄，成為票房王者！

電影《麥可傑克森》刷新北美傳記片開片成績。（UIP提供）電影《麥可傑克森》刷新北美傳記片開片成績。（UIP提供）

《麥可傑克森》原先預估北美開片約5000萬至6000萬美金（約台幣15.74億至18.88億元），但隨上映日逼近，市場預期一路上修，最終開出遠超預期的成績，並拿下今年北美真人電影開片冠軍；整體表現僅次於《超級瑪利歐銀河電影版》的1.31億美金（約台幣41.23億元），位居年度第二高開片。

全球票房方面，《麥可傑克森》同步開出2.17億美金（約台幣68.31億元）的亮眼成績。該片製作成本據報接近2億美金（約台幣62.96億元），為影史最昂貴的傳記電影之一，目前票房表現已初步證明其投資價值。

電影《麥可傑克森》重現不少麥可的經典表演。（UIP提供）電影《麥可傑克森》重現不少麥可的經典表演。（UIP提供）

電影重現多段經典舞台，包括《Billie Jean》、《Thriller》與《Beat It》等名曲橋段，成功帶動IMAX與各類高規格影廳票房。其中IMAX貢獻北美1380萬美金（約台幣4.34億元）、全球2450萬美金（約台幣7.71億元），創下IMAX格式音樂傳記片最佳開片紀錄。

值得一提的是，劇本原先曾納入1993年性侵訴訟相關情節，但因涉及當年和解條款限制，最終全數刪除並重寫第三幕，故事也因此收在1988年「Bad」巡演時期。據悉，目前片方正評估推出續集，延伸描繪其後期人生。

《麥可傑克森》全台現正熱映中，同步登上票房冠軍，粗估上映5天票房已突破台幣2400萬元，詳細數字將於稍晚公布。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中