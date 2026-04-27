琳誼遊越南迷上河粉 特殊吃法不藏私最對味

琳誼到越南旅行，享受放鬆時光。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾經獲得金鐘獎肯定的創作歌手琳誼，出道以來一直受到阿信力挺，也有多次在五月天演唱會上唱開場的經驗，最近她為電影《失樂園》打造主題曲《燎原之火》，透露創作時靈感爆發，僅花3小時就寫好新歌。

琳誼為電影《失樂園》唱主題曲，也拍攝MV。（相映音樂提供）

琳誼回憶起錄音的矛盾心情：「要同時有悲傷的情緒又要帶一點希望，又要有一點日常的無奈，在演唱時讓自己進入一種放空的狀態，刻意不使用過多技巧，給大家最純粹的聽感。」

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拍攝MV時，琳誼特別回到電影的拍攝場地，希望透過熟悉的景象，帶大家再次走進電影的情緒與氛圍，她也與劇情中的「熊娃娃」一同入鏡，因為不只是角色，更象徵著故事裡一個重要而溫柔的存在。《失樂園》入圍2025年愛沙尼亞塔林黑夜國際影展，將於5月29日上映。

琳誼為電影寫歌，靈感爆發。（相映音樂提供）

前陣子琳誼到越南旅行充電，談到偏愛的當地美食，她說：「吃了大家都推的越南河粉，我只能說非常好吃，好吃到我隔天又再去吃一次，而且檸檬要加3個，這是我喜歡的吃法，推薦給大家！」她還去了下龍灣，爬山看洞穴、坐船遊湖，開心直呼：「放鬆的非常徹底。」充飽電後，她恢復開工模式，開始籌備「歡迎光琳」專場演出。

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