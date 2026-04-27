【4/27-5/3星座錦囊】宇宙級垃圾車出動！12星座送走爛事小人「5月新運」搶搶滾

別讓爛人擋了路！12星座5月運勢解析，星座達人安德魯提醒，這幾類「垃圾」請務必清空。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你是否感覺到最近的人際關係、生活瑣事，甚至內心深處的執念，都顯得格外沉重且礙眼？這不是錯覺，而是宇宙級垃圾車已經停在你家門口了。

星座專家「安德魯的賤聲房」觀測天象分析，本週遇上4/28「金星雙子三分冥王星水瓶」及5/1「天蠍座滿月」兩件重要星象大事示警，這段時間，隱藏在糖衣下的虛偽會被拆穿，拖累進度的爛事會被推到你面前，強迫你進行一場人際與情緒的「大抽脂」。

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◆4/28：「金星雙子」三分「冥王星水瓶」

→你以為你在撩妹撩哥，其實你在被宇宙「斷捨離」。

當金星在雙子座這個「過動兒」遇到冥王星這個「冷酷駭客」，情況會變得非常有趣。金星雙子想聊遍全世界，嘴巴甜得能滴出蜜；但冥王星水瓶會在你腦袋裡裝一個過濾器，讓你突然清醒。

．影響層面：你會突然發現那些只會傳長輩圖、蹭熱度、或跟你聊廢話的人變得極度礙眼。這是一場「通訊錄大屠殺」，你會想把那些靈魂頻率不合的人通通拉黑。

．財運指南：這段時間適合談「大合約」或「跨領域合作」。只要你表現得夠怪、夠專業、甚至帶著一點「隨便你，反正我很有才華」的不屑一顧，對方反而會覺得你深不可測，乖乖把錢掏出來。

◆5/1：天蠍座滿月（大型情緒核爆日）

→宇宙級垃圾車停在你門口，別想裝死，快把心裡的陳年垃圾丟出來！」

滿月發生在掌控「復仇、執念、慾望、與床底下秘密」的天蠍座。這不是一般的排毒，這是情緒的「抽脂手術」。

．集體發神經：這幾天全人類都會變成「人體測謊機」。你會突然想起五年前某人欠你的錢還沒還，或是懷疑另一半回訊息慢了三秒是不是在外面有了新歡。

．生存法則：別發瘋！別去翻手機！滿月是讓你「結束」一段不健康的關係或毒性習慣的。把那些消耗你的爛事一腳踢開，你會發現天亮後世界依然美好。

♈ 牡羊座│職場破冰船，但別撞上冰山！

．工作：你這週是名副其實的「點子王」，大腦轉速快到連 6G 都跟不上。但要注意，別在開會時用那種「你們這群草包」的眼神掃視同事，雖然他們真的很慢，但本週你的人際關係脆弱得像威化餅，請務必溫柔待人。

．感情：單身的會在奇怪的地方（比如超市特賣區或手遊語音）遇到頻率相近的怪咖；有對象的，別因為對方沒秒回就覺得他在預謀分手，他可能只是在拉屎。

．財運：腦袋靈活能賺快錢；但破財機率極高，通常是因為「手滑點到廣告」，你家已經有五個一樣的杯子了，別再買第六個了！

．健康：注意喉嚨與聲帶。講話太大聲、K歌太用力、或是酒喝太多，都會讓你本週擁有磁性的「菸酒嗓」。

．幸運數字：3, 19, 27

．幸運色：螢光橘

．幸運小物：一瓶冰鎮到冒煙的青草茶。

♉ 金牛座│在理智的懸崖與現實的深淵之間掙扎！

．工作：滿月發生在你的對宮，那些機車客戶和討厭的同事會集體「集思廣益」來煩你。請深呼吸，不要在辦公室表演翻白眼到後腦勺的特技，那樣會很像大法師

．感情：單身的桃花帶刺，長得越帥越漂亮的可能越有毒；有對象的，這週適合「務實談錢」，把未來三年的理財規劃（或誰該多付房租）拿出來攤牌。

．財運：專業技術是你的提款機，有人會捧著錢請你救火；破財在「報復性吃大餐」，你這週的胃可能比錢包還要疲憊。

．健康：身體的勞累需要流汗來排解。一直賴在沙發上滑手機只會讓你越躺越累，去跑個步吧！

．幸運數字：3, 14, 22

．幸運色：森林綠

．幸運小物：會閃閃發光的飾品

♊ 雙子座│你就是全宇宙的焦點

．工作：金星能量影響，你簡直是行走的社交發電機。要注意，別因為心情好就隨口答應別人的請求，你的記憶力目前跟你的魅力成反比，小心信用破產變「放鳥大王」。

．感情：單身的魅力炸裂，路人看你都自帶韓劇濾鏡；有對象的，請放下手機，多看看你身邊那位，對方的怒氣值已經快要破表，再不關心就要爆炸了。

．財運：投資直覺準得可怕，適合研究新標的；破財在「想換電子設備」，你那台舊手機真的還能用，別被廣告洗腦。

．健康：小心交通意外。騎車、開車請慢一點，你要記得「慢只是晚點到，衝太快可能就要晚七天回家」。

．幸運數字：5, 11, 30

．幸運色：薰衣草紫

．幸運小物：一本有質感的實體筆記本

♋ 巨蟹座│別自己絆倒自己！

．工作：你有實力、有本事、有能力，但偏偏...沒信心。本週最大的敵人就是你內心的那個小孬孬，全世界都覺得你可以，只有你自己覺得不行。放膽去做，宇宙會幫你開路。

．感情：單身的容易想起前任（天蠍滿月的遺毒），拜託不要手賤去刷對方的IG或臉書，那只會讓你心情變差；有對象的，適合窩在家裡吃零食追劇，甜蜜度爆棚。

．財運：會有長輩或貴人突然想給你塞錢或禮物；破財在突然出現的意外花費，通常跟寵物或小孩（或是你內心的小孩）有關。

．健康：腸胃在發警告。少吃那些「網美開箱」但化學成分爆表的食物，你的胃需要溫柔的呵護。

．幸運數字：2, 17, 25

．幸運色：珍珠白

．幸運小物：一雙超軟、像踩在雲朵上的拖鞋。

你受夠了嗎？宇宙級垃圾車出動，幫12星座載走爛事。（本報製圖）

♌ 獅子座│王者回歸，但記得先檢查拉鍊有沒有拉！

．工作：存在感強到炸裂，大家都在等你的指令。但要注意「別太愛面子」，不懂的事情就大方問，否則最後出大包，那將是一場慘不忍睹的大型社死現場。

．感情：單身的在朋友圈極受歡迎，隨便撩一下都可能被告白；有對象的，這週多誇誇另一半，你嘴巴越甜，本週的「激情指數」就越高。

．財運：名聲帶來財富，甚至有跨界合作找上門；破財在工作領域，可能是換了貴而不實的設備，或是帳單算錯錢。

．健康：注意各種過敏問題，尤其是對食物或空氣的過敏，皮膚也容易發癢。

．幸運數字：1, 13, 28

．幸運色：亮紅色

．幸運小物：一副很有型、讓你氣場翻倍的墨鏡。

♍ 處女座│接受這世界本來就很亂，你會活得比較輕鬆！

．工作：執行力無人能敵，你一個人可以頂一個連。要注意別對同事碎碎念，他們沒你那種「病態的精準」，接受現實吧，這世界多數人都是粗心大意的，放過他們也放過你自己。

．感情：單身的容易在工作中遇到菁英對象；有對象的，本週請好好打扮，你的性感魅力處於巔峰期，麻煩善用這種電力。

．財運：帳務清清楚楚，會有意外的小錢入帳；破財在「買各種收納神器」，你買了一堆收納盒結果家裡只是多了更多盒子，並沒有變整齊。

．健康：壓力大到偏頭痛快炸裂。放鬆點，你要知道地球少了你還是會轉，不會因為你沒加班就停止運作。

．幸運數字：11, 15, 23

．幸運色：焦糖色

．幸運小物：讓人平靜的木質調香水。

♎ 天秤座│優雅地在崩潰邊緣跳華爾滋！

．工作：適合處理跨國、跨部門的大事，你的平衡感是天生的武器。本週請務必相信你的「第一直覺」，輕易妥協只會讓你在後面幾週忙到哭出來。

．感情：單身的可能發展出虛擬戀情或遠距離邂逅；有對象的，這週適合走出戶外，多出門約會能讓日漸平淡的感情重新燃起火花。

．財運：外地財運很旺，適合出差或談判；破財在「為了提升質感而買的高級廢物」，有些東西貴不是它的錯，是你買了沒用才是錯。

．健康：眼睛疲勞。放過你的手機，去看看遠方的綠色，或是看看存摺裡「錢的顏色」來振奮精神。

．幸運數字：8, 20, 26

．幸運色：玫瑰粉

．幸運小物：質感超好、塗上去心情大好的護唇膏。

♏ 天蠍座│本週你就是那個颱風眼，也是最亮的那顆星！

．工作：滿月在你家命宮，壓力大到爆，但你也最亮眼。請控制你的「毒舌系統」，雖然你一眼就能看出誰在混，但別當場噴死他們，留條活路給豬隊友走，對你也比較好。

．感情：單身的吸引力破表，但也容易招引到那種愛得死去活來的「虐心型」對象；有對象的，別翻舊帳，那只會讓兩個人都想原地爆炸。

．財運：投資偏財運強，第六感超準，這週可以稍微信任自己的判斷；破財在「為了發洩情緒而大噴錢」，小心刷爆卡。

．健康：呼吸系統較弱，出門請戴好口罩，人擠人的地方能不去就不去，小心被傳染感冒。

．幸運數字：9, 13, 29

．幸運色：寶石藍

．幸運小物：一顆幫你吸收負能量的黑曜石。

♐ 射手座│別把實話當成飛鏢亂射，會出人命！

．工作：合作機會變多，大家都覺得你幽默風趣。要注意你的嘴巴，有些實話放在心裡是智慧，講出來是「社交自殺」。別在背後議論老闆，牆壁都有耳朵。

．感情：單身的會在聚會中遇到奇葩人士，讓你覺得生活充滿驚奇；有對象的，看對方容易有無名火，請多想想對方的優點，忘記他平時摳腳的樣子。

．財運：有意外的兼職或外快機會；破財在「交通開銷」，或是因為粗心大意弄丟錢包或悠遊卡。

．健康：天氣變化大讓你容易感冒。別因為天氣熱就猛灌冰飲，否則現在灌的是冰，後面灌的就是苦藥。

．幸運數字：7, 12, 24

．幸運色：活力橘

．幸運小物：帶有異國風情的配飾

♑ 摩羯座│只想當個冷酷且完美的賺錢機器！

．工作：效率高到同事懷疑你是不是 AI 轉世，進度大超前。要注意別太冷漠，同事也是肉做的，偶爾給個微笑（就算再假也行）對你的職涯發展很有利。

．感情：單身的會在日常規律（如健身房、早餐店）中遇到欣賞你的人；有對象的，容易因為錢或未來規劃產生劇烈溝通，請心平氣和。

．財運：勤奮工作換來的血汗錢，每一分都得之不易；破財在「衝動消費」，你買了一堆其實不需要的東西來慰勞你的辛勞。

．健康：小心腿部、足部。容易抽筋、撞傷或是扭到腳，走路別滑手機。

．幸運數字：10, 18, 31

．幸運色：沉穩灰

．幸運小物：一支質感極佳、能彰顯身份的手錶。

♒ 水瓶座│外星人回母星考察週，邏輯請降落！

．工作：溝通容易卡關，雖然大家都覺得你很酷，但真的沒人聽得懂你的邏輯。請耐心解釋你的計畫，別以為大家都是你同一個星球來的。

．感情：單身的戀愛運爆表，做你自己就能吸引一票好奇寶寶；有對象的，精神交流固然重要，但肉體交流本週更重要，摸著良心問問，你多久沒「交功課」了？

．財運：靈感能變現，甚至有小獎（如發票）降臨；破財在買了一堆不見得有用的保健食品，別亂吃。

．健康：本週麻煩動起來！你的懶惰會讓你免疫力下降。去健身房或公園跑個步，流汗能幫你代謝掉那些怪能量。

．幸運數字：11, 21, 28

．幸運色：葡萄紫

．幸運小物：一支帥氣、寫起來順手的鋼筆。

♓ 雙魚座│感性到快要溺水的深海魚，請上岸呼吸！

．工作：想像力處於巔峰，非常適合搞創作、設計或規劃。但要注意，別在開會時公然神遊，主管叫你三聲你都沒聽到，那真的會被列入黑名單。

．感情：單身的這週適合透過長輩或老友介紹，會有靠譜的人選；有對象的，別再胡思亂想上演內心小劇場，對方只是在忙，不是不愛你，更不是想離開你。

．財運：家裡可能有好消息（例如發現私房錢或家人贊助）；破財在「看到可愛廢物就忍不住下手」，你的家已經被可愛東西塞滿了。

．健康：容易過敏、流鼻涕。家裡的床單被套該洗一洗了，那是塵蟎的派對現場。

．幸運數字：12, 16, 33

．幸運色：薄荷綠

．幸運小物：一雙舒服到讓你忘記疲累的運動鞋。

☆命理說法僅供參考☆

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