自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【4/27-5/3星座錦囊】宇宙級垃圾車出動！12星座送走爛事小人「5月新運」搶搶滾

別讓爛人擋了路！12星座5月運勢解析，星座達人安德魯提醒，這幾類「垃圾」請務必清空。（本報製圖） 別讓爛人擋了路！12星座5月運勢解析，星座達人安德魯提醒，這幾類「垃圾」請務必清空。（本報製圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕你是否感覺到最近的人際關係、生活瑣事，甚至內心深處的執念，都顯得格外沉重且礙眼？這不是錯覺，而是宇宙級垃圾車已經停在你家門口了。

星座專家「安德魯的賤聲房」觀測天象分析，本週遇上4/28「金星雙子三分冥王星水瓶」及5/1「天蠍座滿月」兩件重要星象大事示警，這段時間，隱藏在糖衣下的虛偽會被拆穿，拖累進度的爛事會被推到你面前，強迫你進行一場人際與情緒的「大抽脂」。

◆4/28：「金星雙子」三分「冥王星水瓶」

→你以為你在撩妹撩哥，其實你在被宇宙「斷捨離」。

當金星在雙子座這個「過動兒」遇到冥王星這個「冷酷駭客」，情況會變得非常有趣。金星雙子想聊遍全世界，嘴巴甜得能滴出蜜；但冥王星水瓶會在你腦袋裡裝一個過濾器，讓你突然清醒。

．影響層面：你會突然發現那些只會傳長輩圖、蹭熱度、或跟你聊廢話的人變得極度礙眼。這是一場「通訊錄大屠殺」，你會想把那些靈魂頻率不合的人通通拉黑。

．財運指南：這段時間適合談「大合約」或「跨領域合作」。只要你表現得夠怪、夠專業、甚至帶著一點「隨便你，反正我很有才華」的不屑一顧，對方反而會覺得你深不可測，乖乖把錢掏出來。

◆5/1：天蠍座滿月（大型情緒核爆日）

→宇宙級垃圾車停在你門口，別想裝死，快把心裡的陳年垃圾丟出來！」

滿月發生在掌控「復仇、執念、慾望、與床底下秘密」的天蠍座。這不是一般的排毒，這是情緒的「抽脂手術」。

．集體發神經：這幾天全人類都會變成「人體測謊機」。你會突然想起五年前某人欠你的錢還沒還，或是懷疑另一半回訊息慢了三秒是不是在外面有了新歡。

．生存法則：別發瘋！別去翻手機！滿月是讓你「結束」一段不健康的關係或毒性習慣的。把那些消耗你的爛事一腳踢開，你會發現天亮後世界依然美好。

♈ 牡羊座│職場破冰船，但別撞上冰山！

．工作：你這週是名副其實的「點子王」，大腦轉速快到連 6G 都跟不上。但要注意，別在開會時用那種「你們這群草包」的眼神掃視同事，雖然他們真的很慢，但本週你的人際關係脆弱得像威化餅，請務必溫柔待人。

．感情：單身的會在奇怪的地方（比如超市特賣區或手遊語音）遇到頻率相近的怪咖；有對象的，別因為對方沒秒回就覺得他在預謀分手，他可能只是在拉屎。

．財運：腦袋靈活能賺快錢；但破財機率極高，通常是因為「手滑點到廣告」，你家已經有五個一樣的杯子了，別再買第六個了！

．健康：注意喉嚨與聲帶。講話太大聲、K歌太用力、或是酒喝太多，都會讓你本週擁有磁性的「菸酒嗓」。

．幸運數字：3, 19, 27

．幸運色：螢光橘

．幸運小物：一瓶冰鎮到冒煙的青草茶。

♉ 金牛座│在理智的懸崖與現實的深淵之間掙扎！

．工作：滿月發生在你的對宮，那些機車客戶和討厭的同事會集體「集思廣益」來煩你。請深呼吸，不要在辦公室表演翻白眼到後腦勺的特技，那樣會很像大法師

．感情：單身的桃花帶刺，長得越帥越漂亮的可能越有毒；有對象的，這週適合「務實談錢」，把未來三年的理財規劃（或誰該多付房租）拿出來攤牌。

．財運：專業技術是你的提款機，有人會捧著錢請你救火；破財在「報復性吃大餐」，你這週的胃可能比錢包還要疲憊。

．健康：身體的勞累需要流汗來排解。一直賴在沙發上滑手機只會讓你越躺越累，去跑個步吧！

．幸運數字：3, 14, 22

．幸運色：森林綠

．幸運小物：會閃閃發光的飾品

♊ 雙子座│你就是全宇宙的焦點

．工作：金星能量影響，你簡直是行走的社交發電機。要注意，別因為心情好就隨口答應別人的請求，你的記憶力目前跟你的魅力成反比，小心信用破產變「放鳥大王」。

．感情：單身的魅力炸裂，路人看你都自帶韓劇濾鏡；有對象的，請放下手機，多看看你身邊那位，對方的怒氣值已經快要破表，再不關心就要爆炸了。

．財運：投資直覺準得可怕，適合研究新標的；破財在「想換電子設備」，你那台舊手機真的還能用，別被廣告洗腦。

．健康：小心交通意外。騎車、開車請慢一點，你要記得「慢只是晚點到，衝太快可能就要晚七天回家」。

．幸運數字：5, 11, 30

．幸運色：薰衣草紫

．幸運小物：一本有質感的實體筆記本

♋ 巨蟹座│別自己絆倒自己！

．工作：你有實力、有本事、有能力，但偏偏...沒信心。本週最大的敵人就是你內心的那個小孬孬，全世界都覺得你可以，只有你自己覺得不行。放膽去做，宇宙會幫你開路。

．感情：單身的容易想起前任（天蠍滿月的遺毒），拜託不要手賤去刷對方的IG或臉書，那只會讓你心情變差；有對象的，適合窩在家裡吃零食追劇，甜蜜度爆棚。

．財運：會有長輩或貴人突然想給你塞錢或禮物；破財在突然出現的意外花費，通常跟寵物或小孩（或是你內心的小孩）有關。

．健康：腸胃在發警告。少吃那些「網美開箱」但化學成分爆表的食物，你的胃需要溫柔的呵護。

．幸運數字：2, 17, 25

．幸運色：珍珠白

．幸運小物：一雙超軟、像踩在雲朵上的拖鞋。

你受夠了嗎？宇宙級垃圾車出動，幫12星座載走爛事。（本報製圖）你受夠了嗎？宇宙級垃圾車出動，幫12星座載走爛事。（本報製圖）

♌ 獅子座│王者回歸，但記得先檢查拉鍊有沒有拉！

．工作：存在感強到炸裂，大家都在等你的指令。但要注意「別太愛面子」，不懂的事情就大方問，否則最後出大包，那將是一場慘不忍睹的大型社死現場。

．感情：單身的在朋友圈極受歡迎，隨便撩一下都可能被告白；有對象的，這週多誇誇另一半，你嘴巴越甜，本週的「激情指數」就越高。

．財運：名聲帶來財富，甚至有跨界合作找上門；破財在工作領域，可能是換了貴而不實的設備，或是帳單算錯錢。

．健康：注意各種過敏問題，尤其是對食物或空氣的過敏，皮膚也容易發癢。

．幸運數字：1, 13, 28

．幸運色：亮紅色

．幸運小物：一副很有型、讓你氣場翻倍的墨鏡。

♍ 處女座│接受這世界本來就很亂，你會活得比較輕鬆！

．工作：執行力無人能敵，你一個人可以頂一個連。要注意別對同事碎碎念，他們沒你那種「病態的精準」，接受現實吧，這世界多數人都是粗心大意的，放過他們也放過你自己。

．感情：單身的容易在工作中遇到菁英對象；有對象的，本週請好好打扮，你的性感魅力處於巔峰期，麻煩善用這種電力。

．財運：帳務清清楚楚，會有意外的小錢入帳；破財在「買各種收納神器」，你買了一堆收納盒結果家裡只是多了更多盒子，並沒有變整齊。

．健康：壓力大到偏頭痛快炸裂。放鬆點，你要知道地球少了你還是會轉，不會因為你沒加班就停止運作。

．幸運數字：11, 15, 23

．幸運色：焦糖色

．幸運小物：讓人平靜的木質調香水。

♎ 天秤座│優雅地在崩潰邊緣跳華爾滋！

．工作：適合處理跨國、跨部門的大事，你的平衡感是天生的武器。本週請務必相信你的「第一直覺」，輕易妥協只會讓你在後面幾週忙到哭出來。

．感情：單身的可能發展出虛擬戀情或遠距離邂逅；有對象的，這週適合走出戶外，多出門約會能讓日漸平淡的感情重新燃起火花。

．財運：外地財運很旺，適合出差或談判；破財在「為了提升質感而買的高級廢物」，有些東西貴不是它的錯，是你買了沒用才是錯。

．健康：眼睛疲勞。放過你的手機，去看看遠方的綠色，或是看看存摺裡「錢的顏色」來振奮精神。

．幸運數字：8, 20, 26

．幸運色：玫瑰粉

．幸運小物：質感超好、塗上去心情大好的護唇膏。

♏ 天蠍座│本週你就是那個颱風眼，也是最亮的那顆星！

．工作：滿月在你家命宮，壓力大到爆，但你也最亮眼。請控制你的「毒舌系統」，雖然你一眼就能看出誰在混，但別當場噴死他們，留條活路給豬隊友走，對你也比較好。

．感情：單身的吸引力破表，但也容易招引到那種愛得死去活來的「虐心型」對象；有對象的，別翻舊帳，那只會讓兩個人都想原地爆炸。

．財運：投資偏財運強，第六感超準，這週可以稍微信任自己的判斷；破財在「為了發洩情緒而大噴錢」，小心刷爆卡。

．健康：呼吸系統較弱，出門請戴好口罩，人擠人的地方能不去就不去，小心被傳染感冒。

．幸運數字：9, 13, 29

．幸運色：寶石藍

．幸運小物：一顆幫你吸收負能量的黑曜石。

♐ 射手座│別把實話當成飛鏢亂射，會出人命！

．工作：合作機會變多，大家都覺得你幽默風趣。要注意你的嘴巴，有些實話放在心裡是智慧，講出來是「社交自殺」。別在背後議論老闆，牆壁都有耳朵。

．感情：單身的會在聚會中遇到奇葩人士，讓你覺得生活充滿驚奇；有對象的，看對方容易有無名火，請多想想對方的優點，忘記他平時摳腳的樣子。

．財運：有意外的兼職或外快機會；破財在「交通開銷」，或是因為粗心大意弄丟錢包或悠遊卡。

．健康：天氣變化大讓你容易感冒。別因為天氣熱就猛灌冰飲，否則現在灌的是冰，後面灌的就是苦藥。

．幸運數字：7, 12, 24

．幸運色：活力橘

．幸運小物：帶有異國風情的配飾

♑ 摩羯座│只想當個冷酷且完美的賺錢機器！

．工作：效率高到同事懷疑你是不是 AI 轉世，進度大超前。要注意別太冷漠，同事也是肉做的，偶爾給個微笑（就算再假也行）對你的職涯發展很有利。

．感情：單身的會在日常規律（如健身房、早餐店）中遇到欣賞你的人；有對象的，容易因為錢或未來規劃產生劇烈溝通，請心平氣和。

．財運：勤奮工作換來的血汗錢，每一分都得之不易；破財在「衝動消費」，你買了一堆其實不需要的東西來慰勞你的辛勞。

．健康：小心腿部、足部。容易抽筋、撞傷或是扭到腳，走路別滑手機。

．幸運數字：10, 18, 31

．幸運色：沉穩灰

．幸運小物：一支質感極佳、能彰顯身份的手錶。

♒ 水瓶座│外星人回母星考察週，邏輯請降落！

．工作：溝通容易卡關，雖然大家都覺得你很酷，但真的沒人聽得懂你的邏輯。請耐心解釋你的計畫，別以為大家都是你同一個星球來的。

．感情：單身的戀愛運爆表，做你自己就能吸引一票好奇寶寶；有對象的，精神交流固然重要，但肉體交流本週更重要，摸著良心問問，你多久沒「交功課」了？

．財運：靈感能變現，甚至有小獎（如發票）降臨；破財在買了一堆不見得有用的保健食品，別亂吃。

．健康：本週麻煩動起來！你的懶惰會讓你免疫力下降。去健身房或公園跑個步，流汗能幫你代謝掉那些怪能量。

．幸運數字：11, 21, 28

．幸運色：葡萄紫

．幸運小物：一支帥氣、寫起來順手的鋼筆。

♓ 雙魚座│感性到快要溺水的深海魚，請上岸呼吸！

．工作：想像力處於巔峰，非常適合搞創作、設計或規劃。但要注意，別在開會時公然神遊，主管叫你三聲你都沒聽到，那真的會被列入黑名單。

．感情：單身的這週適合透過長輩或老友介紹，會有靠譜的人選；有對象的，別再胡思亂想上演內心小劇場，對方只是在忙，不是不愛你，更不是想離開你。

．財運：家裡可能有好消息（例如發現私房錢或家人贊助）；破財在「看到可愛廢物就忍不住下手」，你的家已經被可愛東西塞滿了。

．健康：容易過敏、流鼻涕。家裡的床單被套該洗一洗了，那是塵蟎的派對現場。

．幸運數字：12, 16, 33

．幸運色：薄荷綠

．幸運小物：一雙舒服到讓你忘記疲累的運動鞋。

☆命理說法僅供參考☆

YouTube：點這裡
臉書：點這裡
IG：點這裡
apple podcast：點這裡
KKBOX：點這裡
threads：點這裡

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中