神仙組合！《華燈初上》蘿絲媽媽蘇媽媽同場較勁 80歲模樣還是那麼美

楊謹華（左起）、林心如、張清芳、林熙蕾、Ella向AI模擬的80歲的自己致敬。（上引娛樂提供）

《衰老影像為AI生成資訊》

〔記者陳慧玲／台北報導〕響應張清芳為埔里基督教醫院籌建長照大樓募款的心願，今（26日）在台北小巨蛋有場「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」星光雲集，就連《華燈初上》裡的蘿絲媽媽（林心如）和蘇媽媽（楊謹華）都來了，Ella笑說：「這是什麼神仙組合！」

Ella、林心如、楊謹華和張清芳同台合唱《天天年輕》，唱完Ella自願當主持人，還說蘿絲媽媽和蘇媽媽「今天她們改比歌藝」，兩人害羞直呼：「有點心虛！」另外張清芳也介紹林熙蕾上台，並爆料光是林熙蕾上台，就有人喊話要加碼捐款。

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張清芳談到：「我們都是有孩子、有點年紀，離長照說長不長、說短不短，現在一個不小心就會長命百歲，長照是非常重要的議題。」舞台大螢幕上同步出現AI模擬5人80歲時的模樣，畫面溫暖，呼應本次演唱會長照關懷主題，5人也舉杯向80歲的自己致敬。

Ella說：「我們都有在認真保養！」也分享保養得宜全是靠鍛鍊肌肉，並帶動全場跳起波浪舞，活動筋骨。

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