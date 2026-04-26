自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

神仙組合！《華燈初上》蘿絲媽媽蘇媽媽同場較勁 80歲模樣還是那麼美

神仙組合！《華燈初上》蘿絲媽媽蘇媽媽同場較勁 80歲模樣還是那麼美楊謹華（左起）、林心如、張清芳、林熙蕾、Ella向AI模擬的80歲的自己致敬。（上引娛樂提供）
《衰老影像為AI生成資訊》

〔記者陳慧玲／台北報導〕響應張清芳為埔里基督教醫院籌建長照大樓募款的心願，今（26日）在台北小巨蛋有場「富邦金控 張清芳與她的好友們慈善演唱會」星光雲集，就連《華燈初上》裡的蘿絲媽媽（林心如）和蘇媽媽（楊謹華）都來了，Ella笑說：「這是什麼神仙組合！」

Ella、林心如、楊謹華和張清芳同台合唱《天天年輕》，唱完Ella自願當主持人，還說蘿絲媽媽和蘇媽媽「今天她們改比歌藝」，兩人害羞直呼：「有點心虛！」另外張清芳也介紹林熙蕾上台，並爆料光是林熙蕾上台，就有人喊話要加碼捐款。

張清芳談到：「我們都是有孩子、有點年紀，離長照說長不長、說短不短，現在一個不小心就會長命百歲，長照是非常重要的議題。」舞台大螢幕上同步出現AI模擬5人80歲時的模樣，畫面溫暖，呼應本次演唱會長照關懷主題，5人也舉杯向80歲的自己致敬。

Ella說：「我們都有在認真保養！」也分享保養得宜全是靠鍛鍊肌肉，並帶動全場跳起波浪舞，活動筋骨。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中