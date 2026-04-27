女星登山遇驚魂！宇宙揭萬用自救法 野外升狼煙有訣竅

林思宇錄製兒少節目《鹹魚小隊》第二季。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／專訪〕演員「宇宙」林思宇錄製兒少節目《鹹魚小隊》第二季，以「見習隊長」身分帶著小朋友面對各種天災與突發危機任務，從野外求生、緊急避難到團隊合作，邊學邊做。

她坦言自己在節目中其實也學到許多實用技能，例如如何利用乾燥樹葉、樹枝層層堆疊生火，或在野外升起狼煙求救，「要從最細的材料開始，一層一層往上堆，還要有人輪流搧風，不能讓火熄掉。」她笑說這些原本只在書本或影片看過的知識，真的動手做過後才知道難度。



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林思宇學到許多實用技能。（記者陳奕全攝）

其中一集模擬捷運車廂突發事件，更讓她印象深刻。宇宙透露，原本以為只是簡單情境模擬，沒想到節目直接在「真正行駛中的車廂」拍攝，臨場感十足。「當時我們只是透過畫面觀看小朋友執行任務，但整個過程非常震撼。」她回憶，劇情中安排臨演在車廂內持榔頭製造騷動，逼真的情境甚至引起其他車廂乘客注意，「很多人以為真的發生事情，連捷運人員都出動，臨演後來還真的被請下車。」她笑說，當時小隊員們其實都按照事前訓練好的流程行動，整個過程既緊張又真實。

透過這樣的情境演練，她也學到面對突發事件時最重要的原則。「去年8月拍攝那一集時，教官一直提醒我們，遇到事情第一時間是遠離現場。」她表示，很多人下意識會想圍觀、拍攝，甚至想勸架，但其實都可能增加風險，「應該先觀察情況，迅速離開衝突點。」

林思宇提到，節目教大家如何利用身邊物品作為防護。（記者陳奕全攝）

她也提到，節目教大家如何利用身邊物品作為防護，例如雨傘、背包等，都能在必要時作為簡單防禦工具。「最重要的觀念其實是『先保護自己』。」平時相當常搭捷運的她坦言，經過這次拍攝後，自己對公共空間的安全意識也提高許多，「在節目中真的學到，如果遇到類似狀況，第一件事就是盡速遠離現場。」

除了都市突發情境，節目也安排許多野外任務。本身就有登山習慣的宇宙，也把節目中的求生知識延伸到生活裡。她分享，登山時除了導航，手機裡一定要下載離線地圖，並提前告知親友行程，「要讓家人知道你什麼時候上山、預計什麼時候下山，萬一出狀況才有辦法求援。」

她也曾有過接近摸黑下山的經驗。有一次和朋友爬山時因為行程拖晚，一行人下山時天色已暗，水也快喝完、手機電量所剩無幾。「那時候才真的意識到，如果沒有準備好其實很危險。」雖然當天最後在山上看到日落景色很美，但那次經驗也讓她之後登山更加謹慎，通常會和幾位固定山友同行，彼此照應。

林思宇在第一季時就曾報名應徵節目。（記者陳奕全攝）

宇宙透露，其實自己在第一季時就曾報名應徵節目，「那時候節目比較需要專業背景的人，但我看到企劃就覺得很有興趣。」她笑說自己一直對這些知識很好奇，如今真的參與其中，反而變成和孩子們一起學習。

她也很享受和小朋友相處的過程。「他們其實很健談，很喜歡聊生活。」宇宙笑說，很多孩子甚至不知道她是演員，聊天反而更自然，「就像跟平輩聊天，一起想怎麼解任務。」

長時間接觸這群孩子，也悄悄改變她的日常。「我現在幾乎不太看戲劇節目了。」她笑說，反而開始沉迷各種科普內容，「YouTube都在看知識型頻道，會覺得原來生活裡有很多事情其實很值得學。」

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