胡瓜為搶吃吐司「崩壞變海狗」 猙獰表情流出

〔記者傅茗渝／台北報導〕民視外景綜藝節目《綜藝大集合》日前移師基隆七堵「慶濟宮」錄影，在當地信仰中心「七堵媽」的護佑下，主持群與來賓馬國弼、大飛、顏佑庭、ROCK、宜芳、檸檬、劉璇、栗子等人展開一連串爆笑競技。胡瓜為了贏不惜犧牲色相，而阿翔對前輩馬國弼的「假救援真補刀」，更是讓現場氣氛嗨到最高點。

胡瓜示範新遊戲竟變「海狗」。（民視提供）

基隆海域資源豐富，製作單位特別結合地方特色設計新遊戲「天才小釣手」。參賽者需分組圍坐，互吃對方釣竿上的吐司，挑戰靈活度。綜藝天王胡瓜親自上陣示範，卻因動作太過賣力，擠眉弄眼、伸長舌頭的模樣被眾人虧：「根本是海狗現身！」

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相較於學生組展現神默契、僅花30秒就完賽；藝人組的籃籃、大飛與ROCK則是節奏全失，籃籃為了咬到晃動的吐司，一度重心不穩跌到椅子下，狼狽模樣笑翻全場，最終以69秒慘敗，讓獎金直接飛了。

藝人組派出阿翔擔任領頭羊。（民視提供）

接著來到經典體能關卡「基隆營養三明治」，參賽者需接力登板合體。藝人組派出阿翔擔任領頭羊，身手靈活的他瞬間登頂並熱心協助劉璇及隊友。眼看勝利在望，卻剩栗子與馬國弼在障礙物旁卡關。

馬國弼卡關遭阿翔放生。（民視提供）

正當馬國弼受困、體力透支之際，阿翔急奔救援，原以為是「救星」降臨，馬國弼才剛伸手想借力，沒想到阿翔竟在最後一秒瞬間縮手，淡定大喊一聲「加油！」隨即轉身離開。突如其來的反轉讓馬國弼直接摔落，全場藝人與鄉親瞬間爆笑失控，直呼：「阿翔真的太狠了！」最終藝人組以177秒不敵觀眾組，再次與獎金擦身而過。

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