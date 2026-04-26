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中國粉絲搞辱追！aespa寧寧被簡體字洗版 回嗆：輪得到你說我嗎

aespa寧寧發照片被中國網友質疑是「擦邊」。（翻攝自IG）aespa寧寧發照片被中國網友質疑是「擦邊」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國追星的「辱追」文化近來在Threads上引發討論，所謂的「辱追」就是反其道而行以批評喜愛偶像為樂的行為。最近有粉絲批評韓團aespa的中國成員寧寧，氣得寧寧直接回嗆，引發討論。

寧寧日前在IG上發文，可看到床鋪上有一張露出下半身的藝術照片，接著還有寧寧下衣失蹤露出美腿，只穿著短袖上衣的美照。不過這一系列照片卻被部分中國網友質疑寧寧「搞擦邊」，「擦邊」也就是中國粉絲說的遊走在合法規定邊緣的情色照片。

aespa寧寧回嗆簡體字網友批評，傳回微博。（翻攝自微博）aespa寧寧回嗆簡體字網友批評，傳回微博。（翻攝自微博）

一名使用簡體字的網友就留言：「你又怎麼了大姐姐，兩天沒說你小眾b又犯了是吧！」質疑寧寧根本是刻意塑造小眾人設。結果寧寧直接回應：「你是誰，輪到你說我嘛哈哈哈哈！」這名簡體字網友才認錯道歉，並表示自己是她的粉絲，「當時一氣之下才評論的，你別生氣了。」寧寧也高EQ表示沒關係，「希望你們樂觀一點，需要探索新的東西，晚安。」

不得不說寧寧真是有夠慘，發文卻被大批簡體字網友洗版，「一個長相純樸的東北女孩擦邊擦的很辛苦」、「這麼擦都沒有破百萬，好心酸」、「寧藝卓最近看留言區下面沒人罵她皮又癢了」、「為啥越穿越擦邊啊」、「這麼土還要擦，真的好心酸」。有很多粉絲為寧寧叫屈，「姐姐罵真好」、「反擊酸民做得好」、「有些人心臟髒，看什麼都髒」、「我只知道我更愛寧藝卓了」。

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