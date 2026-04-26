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娛樂 亞洲

4個月甩肉21公斤 抖音網紅逆襲神撞臉楊冪

中國抖音網紅「桃子吃不飽」4個月減肥21.5公斤。（本報合成圖，翻攝自抖音）中國抖音網紅「桃子吃不飽」4個月減肥21.5公斤。（本報合成圖，翻攝自抖音）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國抖音一名網紅「桃子吃不飽」近日成為熱烈討論話題，原來她因為好朋友的一句話竟然在短短4個月剷肉21.5公斤，外貌也從「棉花糖女孩」搖身一變成為女神，看起來甚至還有點明星臉，不少網友說激似楊冪。

桃子吃不飽的身高約156公分，體重原本是64公斤。某日好友突然說她「瘦下來就是楊冪」，莫名激勵了她，開始高強度減肥計畫。果真在4個月之中瘦了21.5公斤。

桃子的減肥方式就是透過控制飲食加上健身鍛鍊。（翻攝自抖音）桃子的減肥方式就是透過控制飲食加上健身鍛鍊。（翻攝自抖音）

就在朋友說她「瘦下來就是楊冪」的霎那，桃子突然下定決心減肥，而且還把減肥過程拍成影片，在網路上公開，這樣才不會讓自己偷懶、有退路。

瘦下來的桃子果然撞臉楊冪。（本報合成圖，翻攝自抖音）瘦下來的桃子果然撞臉楊冪。（本報合成圖，翻攝自抖音）

首先，桃子靠控制飲食和持續鍛鍊，透過規律運動與健身，緩步推進。4個月之後外貌出現極大變化，除了體型明顯纖細外，臉部輪廓也從原本的圓臉變成瓜子臉，五官也跟著變得深邃明顯。桃子說自己現在的體重維持在42.5公斤左右，網友看到桃子成功瘦身的模樣，紛紛驚呼：「女神」、「真的有點像楊冪」、「這也太香了吧」。

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