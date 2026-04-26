小優現身舞陽婚禮沾喜氣！認愛素人男友驚爆要「帶球嫁」

小優現身好友舞陽的婚宴。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕小優去年2月捲入與宋羽葤的造謠糾紛，一度遭憲哥公司解約、演藝事業跌至谷底。雙方本月初達成和解並共同捐款公益。今（26）日小優現身好友舞陽的婚宴，神采奕奕地表示「最近越來越好」，除了事業重回軌道，更首度鬆口目前有正在相處的「素人對象」，甚至大方放話：「有好消息可能直接閃婚帶球！」

小優因遭爆指控宋羽葤靠胡瓜上位，演藝形象大傷，工作一度停擺。她今展現雨過天晴的姿態，坦言：「這一年媒體大家都辛苦了，現在和解了，我也好好把自己生活過好。」目前小優雖未簽約新東家，但她表示與前老闆吳宗憲仍保持友好關係，「自己處理事情也OK，不麻煩別人。」近期她不僅接下主持棒，更跨足韓國直播帶貨，收入穩定增長，甚至被拍到座車升級、生活品質不降反升，事業運勢明顯回溫。

請繼續往下閱讀...

小優認愛素人，直呼有帶球嫁可能。（翻攝臉書）

小優今日盛裝出席好友婚禮，她笑說與舞陽是多年前的「螢幕CP」，兩人交情深厚，「一定要來沾沾喜氣！」看著好友修成正果，小優也流露出恨嫁之心，直言希望有天能換自己站上紅毯。

感情方面，小優曾被拍到與斯文男十指緊扣，今日她並未否認桃花報到，但語帶保留地表示：「現在有相處的人，對方是素人，還在相處中，希望大家留點空間給我，不要把人家嚇走。」她笑稱如果感情穩定，不排除直接閃婚，甚至「帶球嫁」也是選項之一。目前她將重心放在直播與新節目籌備，期許下一次與媒體見面就是新節目的記者會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法