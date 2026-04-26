上任不到2年3度遇險 川普態度超淡定網看傻

美國總統川普於美國時間25日晚間在白宮舉行記者晚宴時，傳出槍擊事件。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）於美國時間25日晚間在白宮舉行記者晚宴時，傳出槍擊案。這是川普是上任後不到2年內第3次遭遇重大維安威脅。川普事後開玩笑：如果早知道當總統那麼危險，或許就不會參選了。

川普事後開玩笑：如果早知道當總統那麼危險，或許就不會參選了。（路透）

白宮記者晚宴槍擊事件嫌犯身分逐漸明顯，川普看起來游刃有餘，甚至還在記者會上開玩笑：「沒人告訴我這是一個如此危險的職業」，他繼續說，如果國務卿盧比歐事先告知可能危及生命，川普開玩笑說，對於參選美國總統，他可能會給出：「先不要算我」這個答案。

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白宮記者晚宴傳出槍擊事件，現場賓客慌亂躲避。（路透）

這並不代表川普沒把維安當一回事，他話鋒一轉，突然正色道：「我是來完成工作的…我無法想像有任何其他職業比這（當總統）更危險。但我愛這個國家，我為此感到驕傲」。川普強調，或許有人面對這種狀況會情緒崩潰，但他本人覺得自己沒那麼脆弱。

川普透露，他原本希望繼續完成晚宴，但因場地必須清場而作罷，只好改為要求30天內重新安排。

如果事先告知可能危及生命，川普開玩笑說會考慮要不要參選。（路透）

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