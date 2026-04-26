楊祐寧226K完賽崩潰曝真心話 跑到最後只想結束

楊祐寧完賽後與老婆阿梅緊緊相擁。（玩下娛樂提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾經三度征戰113公里鐵人三項賽事的男星楊祐寧，今年幫自己升級，參加226公里的鐵人三項賽事，昨（25）日他在台東完賽後，激動不已，因為他以總時長15小時7分鐘完賽，創下個人最佳紀錄。

楊祐寧花了8個月時間準備226公里鐵人三項首戰，好不容易完賽，最開心的人是老婆「阿梅」Melinda，因為「終於不用每天凌晨5、6點半夢半醒送他出門了」。

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楊祐寧花了8個月時間準備226公里鐵人三項首戰。（玩下娛樂提供）

楊祐寧本人也說自己每天早上起床都想要放棄，還好有一群好朋友一起訓練。昨天比賽還沒開始，楊祐寧既興奮又緊張，他坦言：「一早起床喝水的時候，手就在抖了」。

漫長的比賽過程中，楊祐寧覺得最痛苦的地方就是最後階段，他表示自己從16K開始撞牆，非常痛苦，且無限重複，原本滿滿正能量的他，到最後跑步階段，腦袋裡的正能量、想法全都消失，唯一的希望就是「趕快完賽」。

楊祐寧坦言：「一早起床喝水的時候，手就在抖了」。（玩下娛樂提供）

比賽前，楊祐寧說這將是他人生第一次，也是最後一次挑戰226K，不過，比完賽之後，楊祐寧坦承，穿上黑衫之後人真的會飄，現在他不太肯定未來還會不會參加賽事。

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