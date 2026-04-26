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娛樂 日韓

「最美嘴唇女星」宋慧喬 韓媒解析唇妝魅力為何難被取代？

宋慧喬被韓媒封為「最美嘴唇女星」，雙唇比例勻稱、搭配自然微笑唇，成為醫美界公認的理想範本。 （翻攝自IG）宋慧喬被韓媒封為「最美嘴唇女星」，雙唇比例勻稱、搭配自然微笑唇，成為醫美界公認的理想範本。 （翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在南韓娛樂圈，宋慧喬幾乎已成為「美學標竿」的代名詞。韓媒長期關注她的外貌特徵，其中雙唇更被視為經典範本之一，她曾多次在整形外科醫師票選中，被譽為「擁有最美嘴唇的女星」。美容專家指出，其唇形比例堪稱理想結構，上下唇厚度約為1:1.5，加上嘴角自然微微上揚，形成柔和的「微笑唇」。

「最美嘴唇女星」宋慧喬 韓媒解析唇妝魅力為何難被取代？對宋慧喬而言，唇膏不只是妝容，更是轉換心情與展現自信的重要關鍵。 （翻攝自IG）

南韓媒體回溯她在《男朋友》等劇中的妝容，成功帶動「厚唇美學」的討論熱潮，她的雙唇帶有自然圓潤感，搭配柔和的嘴角線條與乾淨氣質，無論是裸唇、粉嫩色或高飽和紅唇，都能呈現鮮明且高級的氛圍，「宋慧喬唇妝」也因此成為許多人心中的經典範本。

嬌蘭以蜂巢意象與可替換設計打造KISSKISS唇膏，透過宋慧喬詮釋法式優雅日常。（翻攝自IG）嬌蘭以蜂巢意象與可替換設計打造KISSKISS唇膏，透過宋慧喬詮釋法式優雅日常。（翻攝自IG）

對宋慧喬而言，唇膏早已超越單純的化妝品意義。她多次在訪問中提到，唇膏是她的「心情轉換器」，也是進入角色的重要開關，近期她為嬌蘭拍攝的雜誌彩妝單元中，便以內斂卻富有張力的表現，將不張揚卻極具存在感的法式優雅詮釋得恰到好處。

柔霧質地結合蜂蜜保養概念，宋慧喬詮釋從氣勢紅到優雅裸色的多款唇妝風格。（翻攝自IG）柔霧質地結合蜂蜜保養概念，宋慧喬詮釋從氣勢紅到優雅裸色的多款唇妝風格。（翻攝自IG）

此次曝光的形象中，宋慧喬手持全新設計唇膏，以蜂巢煙管造型搭配標誌性金色光澤，瓶蓋與膏體刻面融入蜜蜂浮雕與蜂巢圖騰，整體宛如精品配件般精緻。柔霧妝效結合蜂蜜、蜂蠟、蜂王乳與蜂膠等成分，不僅提升潤澤度，也讓色彩更顯飽和飽滿，她一口氣詮釋氣勢紅、優雅粉到日常裸色等多款色調，切換不同情境氛圍，展現高度駕馭力，讓人不禁每一色都想入手。

宋慧喬為雜誌拍攝彩妝單元，以內斂姿態演繹唇妝層次，呈現從容不張揚的魅力。（翻攝自IG）宋慧喬為雜誌拍攝彩妝單元，以內斂姿態演繹唇妝層次，呈現從容不張揚的魅力。（翻攝自IG）

延續她一貫的生活態度，宋慧喬在保養上偏好極簡，她也多次提到，唇膏是「日常氣色的救星」，即使素顏，只需輕抹一抹色彩，就能讓整體狀態迅速回神。她認為，比起追逐短暫流行，更重要的是維持內在的穩定與自信，而選擇適合自己的唇色，本身就是一種「愛自己」的展現。

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