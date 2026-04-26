自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

HYBE不認輸再戰閔熙珍 聯手子公司追討天價賠償

「ADOR」前老闆閔熙珍再與HYBE興訟。（翻攝自IG）「ADOR」前老闆閔熙珍再與HYBE興訟。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓四大經紀公司之一的「HYBE娛樂」，與子公司「ADOR」前老闆閔熙珍撕破臉互告，閔熙珍先前在官司中勝訴，HYBE必須支付她256億韓圜（約新台幣6.1億元）停止訴訟。但HYBE不死心，堅持上訴，同時旗下子公司Source Music和BELIFT LAB也重啟對閔熙珍求償25億韓圜（約新台幣5325萬元）損害賠償訴訟，捍衛LE SSERAFIM與ILLIT名譽。

ILLIT由MINJU（左起）、IROHA、WONHEE、MOKA、YUNAH組成，遭指控抄襲HYBE師姐NewJeans引發關注。（翻攝自X）ILLIT由MINJU（左起）、IROHA、WONHEE、MOKA、YUNAH組成，遭指控抄襲HYBE師姐NewJeans引發關注。（翻攝自X）

閔熙珍與HYBE隔空交戰已久，她2024年4月召開記者會，提及ILLIT抄襲她打造的NewJeans，指髮型、裝容、服裝、編舞、照片、影片、活動出席所有領域都抄襲。

ILLIT被評價為「閔熙珍風格」、「閔熙珍流派」、「NewJeans仿冒品」，BELIFT LAB駁斥抄襲說，反告閔熙珍，並求償20億韓圜（約新台幣4260萬元）。

閔熙珍除了指控ILLIT抄襲，還把LE SSERAFIM也拖下水。（資料照，記者王文麟攝）閔熙珍除了指控ILLIT抄襲，還把LE SSERAFIM也拖下水。（資料照，記者王文麟攝）

閔熙珍除了指控ILLIT抄襲，還把LE SSERAFIM也拖下水，表示房時爀先前承諾讓NewJeans登上「HYBE 1號女團」，後來卻未履行承諾，還推出以宮脇咲良與金采源為首的新女團LE SSERAFIM。Source Music則認為股東間的紛爭無須波及藝人，2024年7月對閔熙珍提出損害賠償訴訟，金額為5億韓圜（約新台幣1065萬元）。

房時爀先前承諾讓NewJeans登上「HYBE 1號女團」，後來卻未履行承諾。（翻攝自X）房時爀先前承諾讓NewJeans登上「HYBE 1號女團」，後來卻未履行承諾。（翻攝自X）

告來告去，讓許多粉絲像霧裡看花，搞不清楚到底發生什麼事？首爾西部地方法院民事法庭今年3月將BELIFT LAB和Source Music的訴訟辯論期日延期，採觀察雙方其他訴訟結果後，再重啟辯論。

韓媒《Starnews》今（26）報導，首爾西部地方法院民事法庭預計5月15日重啟這2案的審判。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中