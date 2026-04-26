HYBE不認輸再戰閔熙珍 聯手子公司追討天價賠償

「ADOR」前老闆閔熙珍再與HYBE興訟。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓四大經紀公司之一的「HYBE娛樂」，與子公司「ADOR」前老闆閔熙珍撕破臉互告，閔熙珍先前在官司中勝訴，HYBE必須支付她256億韓圜（約新台幣6.1億元）停止訴訟。但HYBE不死心，堅持上訴，同時旗下子公司Source Music和BELIFT LAB也重啟對閔熙珍求償25億韓圜（約新台幣5325萬元）損害賠償訴訟，捍衛LE SSERAFIM與ILLIT名譽。

ILLIT由MINJU（左起）、IROHA、WONHEE、MOKA、YUNAH組成，遭指控抄襲HYBE師姐NewJeans引發關注。（翻攝自X）

閔熙珍與HYBE隔空交戰已久，她2024年4月召開記者會，提及ILLIT抄襲她打造的NewJeans，指髮型、裝容、服裝、編舞、照片、影片、活動出席所有領域都抄襲。

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ILLIT被評價為「閔熙珍風格」、「閔熙珍流派」、「NewJeans仿冒品」，BELIFT LAB駁斥抄襲說，反告閔熙珍，並求償20億韓圜（約新台幣4260萬元）。

閔熙珍除了指控ILLIT抄襲，還把LE SSERAFIM也拖下水。（資料照，記者王文麟攝）

閔熙珍除了指控ILLIT抄襲，還把LE SSERAFIM也拖下水，表示房時爀先前承諾讓NewJeans登上「HYBE 1號女團」，後來卻未履行承諾，還推出以宮脇咲良與金采源為首的新女團LE SSERAFIM。Source Music則認為股東間的紛爭無須波及藝人，2024年7月對閔熙珍提出損害賠償訴訟，金額為5億韓圜（約新台幣1065萬元）。

房時爀先前承諾讓NewJeans登上「HYBE 1號女團」，後來卻未履行承諾。（翻攝自X）

告來告去，讓許多粉絲像霧裡看花，搞不清楚到底發生什麼事？首爾西部地方法院民事法庭今年3月將BELIFT LAB和Source Music的訴訟辯論期日延期，採觀察雙方其他訴訟結果後，再重啟辯論。

韓媒《Starnews》今（26）報導，首爾西部地方法院民事法庭預計5月15日重啟這2案的審判。

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