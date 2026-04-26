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娛樂 日韓

偶像界「人生勝利組」 日女星從慶應到東大從從容容

日本偶像女團TiiiMO成員AyaNon，從日本頂尖私立慶應義塾大學畢業後，又考上日本第一學府東京大學研究所。（翻攝自X）日本偶像女團TiiiMO成員AyaNon，從日本頂尖私立慶應義塾大學畢業後，又考上日本第一學府東京大學研究所。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本偶像女團TiiiMO成員AyaNon在舞台上表現亮眼，私底下也是個大學霸，她從日本頂尖私立慶應義塾大學畢業後，又考上日本第一學府東京大學研究所。日前她在網路上分享自己的學生證，吸引超過1700萬人次瀏覽。

AyaNon秀出自己參加東京大學入學式照片。（翻攝自X）AyaNon秀出自己參加東京大學入學式照片。（翻攝自X）

22歲的AyaNon在慶應義塾大學時就讀法學系，她也是2024年慶大選美亞軍，隔年參加號稱日本校園選美最高殿堂「MISS OF MISS CAMPUS QUEEN CONTEST 2025」，同樣是亞軍。

AyaNon考上東京大學法學政治學研究所。（翻攝自X）AyaNon考上東京大學法學政治學研究所。（翻攝自X）

從慶大畢業的AyaNon並未停下學習腳步，她先前就向粉絲預告自己想要進入東京大學研究所繼續讀書，更表示自己會努力兼顧演藝事業與學業，希望粉絲能繼續支持她。

沒想到，AyaNon真的如願考上東京大學研究所，她還分享了自己參加入學式和學生證照片，讓人佩服果然才貌雙全。

AyaNon表示自己會努力兼顧演藝事業與學業，希望粉絲能繼續支持她。（翻攝自X）AyaNon表示自己會努力兼顧演藝事業與學業，希望粉絲能繼續支持她。（翻攝自X）

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