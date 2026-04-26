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娛樂 最新消息

2026 Challenge Taiwan 國際鐵人三項 藝人下場、1600位「萌鐵人」下水游

高爾宣與哥哥高爾賢一起參加CT 226K超級鐵人。（主辦單位提供）高爾宣與哥哥高爾賢一起參加CT 226K超級鐵人。（主辦單位提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕這兩天台東舉行2026 Challenge Taiwan國際鐵人三項，賽場外雖風波不斷，但賽事的確有意思，饒舌男神高爾宣繼去年113 K完賽後，今年與哥哥一同挑戰 226K極限組（3.8公里游泳、180公里單車、42.2公里跑步）。今早則是有1600位小鐵人下活水湖游泳，一群「萌鐵人」邁著小腿奮力游，光是看畫面就感到可愛。

由於今天賽事有「小鐵人」與「小小鐵人」，各為6到15歲與3-6歲，剛升格成二寶爸的高爾宣，在被問到是否帶自己的小朋友參加？高爾宣稱，「女兒不用，但兒子一定要」。當爸寬以待女、嚴以律子也屬常態。

多年來皆有藝人參賽。（主辦單位提供）多年來皆有藝人參賽。（主辦單位提供）

除了高爾宣，藝人王仁甫、小馬（倪子鈞）、玖壹壹洋蔥、及主播岑永康今年也再度參加。高爾宣成績15:10:22，洋蔥14:28:10。

3到6歲「小小鐵人」下水游。（主辦單位提供）3到6歲「小小鐵人」下水游。（主辦單位提供）

而今早台東活水湖畔登場的小小鐵人（Junior Challenge），9點一到，1200位小鐵人分批跳下水，才剛開賽六分鐘，第一位下水挑戰的選手就己完成到達對岸。400位3歲小小鐵人則是看來「天不怕地不怕」、信心滿滿，在教練的引導下，採取四個一組依序下水。

只是旁人看來小孩游泳十分可愛，雖也帶上浮具，但活水湖寬闊，歷來就算成年人要游泳，若非長期訓練也十分吃力，看得家長說，「心臟快跳出來，好想幫他游」。

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