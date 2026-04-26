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娛樂 亞洲

謝賢12年爺孫戀再炸內幕 前女友爆借謝婷婷珠寶把妹

謝賢（右）69歲時與相差49歲上海女友CoCo譜出「爺孫戀」，轟動各界。（香港星島日報）謝賢（右）69歲時與相差49歲上海女友CoCo譜出「爺孫戀」，轟動各界。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕89歲香港影帝「四哥」謝賢近年深居簡出，他從50年代出道至今逾70年，演出過無數經典作品的他，感情也多采多姿。謝賢曾說他一生交過5個女朋友、有2段婚姻，但先前他傳出與相差49歲的Coco大談「爺孫戀」，兩人分手後傳出謝賢支付Coco分手費2千萬港幣（約新台幣8千萬元），前女友Coco又爆料謝賢借用女兒謝婷婷珠寶追求她。

謝賢1979年與狄波拉結婚，育有兒子謝霆鋒、女兒謝婷婷，兩人婚姻維持19年，終以離婚收場。

香港影帝謝賢（右）與兒子謝霆鋒。（翻攝自微博）香港影帝謝賢（右）與兒子謝霆鋒。（翻攝自微博）

恢復單身的謝賢2005年與前女友Coco的爺孫戀轟動一時，謝賢更表示：「這是我最後一段感情，我想好好保存！」雖然兩人相差49歲，謝賢對Coco呵護備至，除了照顧她的生活起居外，還資助她到英國進修。Coco曾說：「和他在一起很幸福，但壓力很大。」更表示謝賢是個紳士的男人，被謝賢疼愛的她感到很榮幸。

謝賢和Coco交往12年，最終仍在2018年分手。Coco曾在網路上分享，自己第一眼就被謝賢的翩翩風度吸引，一見他心中就如小鹿亂撞。後來Coco用一招「欲擒故縱」，深深抓住謝賢的心，她更加碼透露某次謝賢用自己的體溫，溫暖Coco冰冷的手，讓她肯定謝賢也對她一見鍾情。

謝賢前女友Coco爆料，謝賢借用謝婷婷的珠寶追求她。（翻攝自小紅書）謝賢前女友Coco爆料，謝賢借用謝婷婷的珠寶追求她。（翻攝自小紅書）

謝賢提及這段往日情的時候，曾自爆兩人交往最後3年「有愛無性」，靠吃飯、跳舞排遣寂寞，2018年謝賢與Coco分手，外傳原因為Coco想生孩子，但謝賢認為自己年事已高，沒有精力照顧幼童，為了不耽誤Coco，謝賢主動提出分手，並支付高額分手費。

近日Coco又在網路上大談自己與謝賢的往日情，指謝賢每天都會打電話給她，邀請她去香港時更是高規格接待，她曾在飯店房間收到謝賢送她的時尚精品禮服，精美的禮物盒裡還有一套珠寶，只不過謝賢表示：「My dear Coco，此珠寶須歸還，珠寶是我女兒的，裙子是我為妳選的」。意外洩露謝賢用女兒謝婷婷珠寶助攻把妹。

（左起）謝賢、女兒謝婷婷、前妻狄波拉。（香港星島日報）（左起）謝賢、女兒謝婷婷、前妻狄波拉。（香港星島日報）

Coco三番兩次在網路上消費過去和謝賢的爺孫戀，不少網友聽到她談起當年勇就大翻白眼，更認為她只會靠消費謝賢炒人氣。

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