《麥可傑克森》刪減內幕曝光！劇組砸4.7億天價重拍

《麥可傑克森》好評不斷。（UIP提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕國際巨星麥可傑克森的傳記電影《麥可傑克森》正式上映，劇組還用心找來姪子賈法傑克森（Jaafar Jackson）主演，讓粉絲熱淚盈眶，好評不斷。不過其實電影經過部分修改，才變成現在上映的版本，到底修改了什麼部分？《綜藝報》就透露口風。

根據權威外媒《綜藝報》報導，在《麥可傑克森》最早期的劇本，其實是規劃麥可傑克森用充滿悲傷的眼神，凝視著鏡中的自己，身後還有警燈不斷閃爍，以他在1993年被指控猥褻兒童揭開電影序幕，片中也會有調查人員前往夢幻莊園進行調查的片段。

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報導進一步指出，其實獅門影業原本計畫拍攝這些指控對麥可傑克森造成的影響，電影中的第三幕主要將描述這些醜聞。不過最後這些內容全都被刪減，原因是製片方麥可傑克森遺產管理機構的律師發現，麥可傑克森與其中一名指控人喬丹錢德勒（Jordan Chandler）的和解協議中，有一項是禁止在任何電影中描繪或者提到他。

《麥可傑克森》兩度延檔，最後成功在今年上映。（UIP提供）

這樣的結果，讓劇組不得不打掉重來，屋漏偏逢連夜雨，編劇約翰羅根（John Logan）的家中又發生火災，因此讓《麥可傑克森》一延再延，最後定檔在2026年上映。而去年6月，劇組補拍了22天，拍攝了全新的第三幕，並調整了影片前半部的部分場景，後來又因為稅務等原因，導致預算增加了1000萬至1500萬美元（約新台幣4.7億元），這筆錢最後是由麥可傑克森遺產管理機構自行承擔。

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