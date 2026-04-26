陳美鳳誇愛河很不一樣 喜歡高雄不是隨便說說



今（26）日禮拜天，陳美鳳中午開心在臉書發文分享幾張作秀時期照片。（翻攝自陳美鳳臉書）



〔記者林南谷／台北報導〕「最美麗歐巴桑」陳美鳳21日罕見發聲，考慮在高雄買房並誇讚天氣好好，人也好親切，而她說出這段話不是隨便說說的。

今（26）日中午，陳美鳳再度發聲透露朋友所言:「鳳姐，你記得好多年前那時候在高雄85大樓旁邊那棟紅色的大廈，買了1~2樓店面，還有頂樓的住家！」她表示當然記得，「店面租出去一段時間，碰到房客常拖欠房租想請他搬走，對方又拖著不搬，請友人協助才順利把房子處理好，接著把房子賣了。」

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陳美鳳早年作秀穿著火辣。（翻攝自陳美鳳臉書）



那時候的陳美鳳努力工作，不碰賭，因為膽子小也輸不起，她說：「最多就是和同檔藝人收工後吃吃喝喝，買買漂亮衣服就很快樂；因為經常在高雄做秀，印象中以前的愛河路邊都很暗、味道又很重，晚上都不敢靠近。」

她發文透露很喜歡現在的高雄。（翻攝自陳美鳳臉書）

看到現在的高雄，陳美鳳豎起大拇指說：「現在的愛河不一樣了，整頓後好美，還有小帆船和漂亮的遊艇、藝術作品還和造型大樓，差別真的很大。」強調很喜歡現在的高雄。

高雄市議會新會期上個月底剛開議，民進黨團針對「演唱會經濟、AI發展與能源問題」質詢市長陳其邁，肯定陳其邁帶領市政團隊多年努力，奠定未來高雄發展30年基礎，更拿到83.8%滿意度，實至名歸。

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