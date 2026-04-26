43歲台灣好媳婦懷孕了！5年前被預言「有二寶」成功印證

倖田來未宣布懷孕，因此暫停巡演。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕有「台灣好媳婦」稱號的43歲日本天后倖田來未，上個月宣布懷上二胎，這也是她相隔14年後懷上二寶，受到粉絲祝福。最近網友挖出她過去上節目的影片，當時占卜師就稱她還會再有小孩，如今預言也一一印證。

星瞳稱倖田來未的老公是為了守護她而生。（翻攝自Ameba）

日本知名占卜師星瞳（星ひとみ）因為在節目上屢次預言藝人私事成功，因而聲名大噪，最近她5年前接受占卜的節目再度掀起討論。星瞳先是稱倖田來未是那種雖然不想吵架，但嘴巴講個不停，最後講話會變得難聽的類型，讓倖田來未一一承認。接著星瞳指出，倖田來未平常管很多又很煩，倖田來未一聽也認同，表示自己常常被說很沉重，只有那些知道這些行為是出自於愛的人，雙方關係才能繼續下去。

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提到倖田來未的台日混血老公KENJI03，單純只是透過夫妻雙方的生日，星瞳就直言「他真的是為了守護妳而生的」，只是老公內心像個16歲的少年，完全不懂女人心。接著星瞳又準確說出兩人有所連結的地點、認識一個半月就交往等資訊，準到讓倖田來未快要昏倒了。

倖田來未被預言有二寶，露出欣喜的表情。（翻攝自Ameba）

星瞳更指出，「家」是倖田來未的能量場所，倖田來未則稱確實在疫情期間，哪都去不了，就在家裡的地下錄音室工作。星瞳進一步推測，稱該錄音室是否有積水或者混濁物？倖田來未直接閉眼大讚很厲害，「我每個禮拜都想來上節目了！」

最後，星瞳表示自己如果沒有看錯，倖田來未明年（2021）還會有一個孩子，且是女兒的可能性高，這一句話讓倖田來未深吸一口氣，露出既開心又複雜的表情。如今雖然多等了5年，不過倖田來未真的如願將迎來新生命，也讓網友直呼「很猛」、「真的好準！！今年剛懷第二胎了」。

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