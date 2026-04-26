龍千玉當3個月「苦行僧」決定解放泡溫泉 90高齡母親美成這樣太神奇

龍千玉完成演唱會開心慶功，透露最想去泡溫泉。（瑞揚創意提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕台語天后龍千玉昨（25日）晚在台中中興大學惠蓀堂完成人生首場個唱「男人情女人心」，結束後開心慶功，她透露之前為了準備演唱會，幾乎過了3個月「苦行僧」般的生活，現在完成演出，最想去宜蘭泡泡溫泉，也計畫帶媽媽還有弟弟江志豐同遊日本。

慶功時，龍千玉高齡90歲的母親也到場，充滿氣質，保養有方，完全看不出來90歲了，龍千玉談到，媽媽今年已經90歲了，如果再不開演唱會，怕老人家等不及，她也感性表示：「這場演出不只是為了我的演藝生涯圓夢，更是為了讓90歲的母親在有生之年，能親眼看見女兒站在屬於自己的大舞台上。」

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龍千玉（中）圓夢舉辦個唱，媽媽（左三）也感受她的喜悅。（瑞揚創意提供）

另外龍千玉也特別提及在天上的親友曹西平，「相信四哥今晚也在現場為我打氣加油，希望我的演出沒讓他失望！」在慶功宴上，她也笑稱自己過去3個月過著「苦行僧」般的生活，她每週安排3天戴著口罩在捷運站來回爬樓梯，一次就是6個回合，再加上定期的快走、爬山，再配合營養師的飲食管理，讓自己有最佳狀態迎接演出。

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