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楊謹華爆「19歲被劉德華親自調教」！天王片場暖舉曝光

楊謹華曾接受兩年的女團培訓。（三立提供）楊謹華曾接受兩年的女團培訓。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕金鐘視后楊謹華日前受邀登上三立實境訪談節目《坐吧！聊聊》，與主持人小禎、黃嘉千、黃鐙輝暢聊出道辛酸。螢幕形象霸氣的她，現場重現15歲模特兒時期的青澀走秀，更自爆成名前曾當過證券公司開戶小姐、甚至差點以女團身分出道。其中最令全場驚訝的，莫過於19歲拍《冰雨》MV時，天王劉德華竟親自指導演技，私下暖舉讓她記到現在。

楊謹華19歲時因試鏡成功，獲得與劉德華合作傳奇金曲《冰雨》MV的機會。她回憶當年單槍匹馬到現場，緊張到不行，「劉德華和導演馬楚成還親自教我怎麼演戲。」

楊謹華19歲單槍匹馬闖片場。（三立提供）楊謹華19歲單槍匹馬闖片場。（三立提供）

除了演技指導，楊謹華更曝天王私下極度細心，連保養細節都顧到，當時劉德華竟開口問她：「要不要擦乳液！」 逗趣互動引發全場大笑。她坦言現在偶爾在KTV看到這支MV，還會忍不住盯著看，感嘆「原來我以前長這樣」。

別看楊謹華現在貴為視后，學生時期的她也曾對未來感到迷惘。她自曝雖唸國貿科，但「不想坐辦公室」，曾短暫在證券公司當開戶小姐，也在咖啡廳打過工，但每份工作都待不久，「對我來說有點無聊，沒有挑戰性。」更令人意外的是，她坦言自己的第一支MV並非天王神曲，而是獻給了「陳雷大哥」。18歲時她甚至接受了兩年的女團培訓，最終卻無緣出道，這才轉向演員之路摸索。

楊謹華羨慕科班出身謝盈萱，視后仍想進修求突破。（三立提供）楊謹華羨慕科班出身謝盈萱，視后仍想進修求突破。（三立提供）

好友黃嘉千在節目中爆料，楊謹華對演戲要求極高，當年合作《女王的誕生》時，一場發瘋戲就讓她壓力爆表。對此，楊謹華謙虛表示：「我演戲比較靠本能，所以很羨慕像謝盈萱這種科班出身的演員。」讓她至今仍萌生出國進修的念頭

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