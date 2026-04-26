才9天就掰了！影后級女星《白蓮花》下車 劇組急改劇本

海倫娜寶漢卡特傳才進組9天，就閃退影集《白蓮花大飯店》第4季演出。（達志影像）

〔記者鍾志均／綜合報導〕好萊塢再爆突發換角！英國女星海倫娜寶漢卡特（Helena Bonham Carter）驚傳才進組9天，就閃電退出影集《白蓮花大飯店》第4季，消息引發影迷圈熱議，畢竟這位以《哈利波特》、《瘋狂理髮師》等作品聞名的實力派女星，向來被視為「戲精保證」，沒想到這回竟中途喊卡。

據官方說法，劇組才剛開拍沒多久，導演認為角色設定與卡特本人的氣質與詮釋方向「不太合拍」，最終決定進行角色重塑與劇本修改，並火速重新選角。

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換句話說，並非單純檔期或個人因素，而是創作方向上的調整，也讓外界更好奇，原本該角色是有多「不適合」才會在短短9天內就喊停。

其實卡特來頭不小，不只演藝資歷深厚，出身更是超級名門，背景橫跨政商與外交圈，甚至曾擔任倫敦圖書館首位女性館長。這樣一位戲內戲外都自帶光環的女星，卻在開拍初期就被「打掉重練」，讓粉絲直呼難以置信。

至於《白蓮花大飯店》本來就以話題性與大膽劇情聞名，前一季更因為邀來Lisa跨界出演掀起全球討論熱潮，如今新一季還沒正式開播就先因換角事件搶佔版面，話題度不輸劇情本身。

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