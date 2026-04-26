自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

伊正12年前「欽點」陳珮騏入行 回歸八點檔再續前緣笑認：私下我更像小女人

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕伊正加入三立八點檔《百味人生》，將與陳珮騏展開吸睛對手戲。兩人繼《牽手》後，相隔12年再合作，過往默契是否延續到新角色關係中，讓不少觀眾期待有不同以往的火花。

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

談到再次和陳珮騏合作，伊正毫不掩飾期待，直言這次回歸八點檔，得知角色和陳珮騏會有高度連結時，內心非常興奮，「甚至可以說，某種程度因為珮騏，我更期待這個角色可以有所發。」。他大讚陳珮騏演戲投入、情緒濃烈，是非常能激發對手演員表現的類型，也透露兩人對戲向來要求高，每場戲都會反覆琢磨、彼此接球，「如果這次還有感情線發展，我真的很期待」。

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

伊正回憶，兩人上一次合作《牽手》，當年就是深受觀眾喜愛的CP組合，對手戲默契十足，如今12年後再聚首，讓他形容像是「熟悉的火花回來了」，也讓觀眾敲碗兩人再續前緣。

有趣的是，陳珮騏還自爆，當年她進軍八點檔的「面試官」就是伊正。伊正分享，拍攝《天下第一味》時，某天突然被導演叫去幫新演員試鏡，沒想到對象就是當時剛從偶像劇轉戰八點檔的陳珮騏。

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

伊正笑說，雖然當時陳珮騏初入八點檔略顯緊張，但台語非常溜，表現讓他印象深刻，「我那時就對她評價非常高」，這段「試鏡結緣」往事，如今也成為兩人12年後再合作的話題彩蛋。他形容，兩人私下相處像哥兒們，熟悉到能快速進入角色狀態，甚至笑虧陳珮騏個性豪爽像男生，「有時候我反而像小女人」，逗趣發言笑翻現場。

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

除了演戲默契，兩人還因都愛狗有不少共同話題，伊正認為，戲外累積的熟悉感，也讓戲內情感更容易堆疊，「彼此夠熟，對戲就能很快進入狀況」，如今隨著伊正的加入，《百味人生》人物關係再掀波瀾，他與陳珮騏究竟是「舊情復燃」，還是愛恨交纏再掀風暴，也讓後續劇情充滿想像空間。

另外，伊正近期除拍戲外，戲外更全力支持老婆圓夢開畫廊，展現寵妻一面。他透露，老婆去年老婆一句「我想開藝廊」，竟讓夫妻倆真的把夢想化為現實。直言自己甘願做老婆背後最強後盾。被問到老婆是否也改變了自己的藝術觀，伊正坦言「真的有」。原本崇尚極簡、喜歡家裡留白的他，如今被老婆潛移默化，開始欣賞藝術品帶來的生活變化，更認同藝術可以滋養人心。

不只夫妻共享藝術生活，伊正也把這份美感教育帶進家庭。他透露，夫妻倆常利用假日帶孩子看畫展、舞台劇、聽相聲，希望孩子在課業之外，也能從藝文中培養感受力與創造力，「未來面對升學壓力，至少他心裡有一個可以安放自己、釋放壓力的地方」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中