伊正12年前「欽點」陳珮騏入行 回歸八點檔再續前緣笑認：私下我更像小女人

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕伊正加入三立八點檔《百味人生》，將與陳珮騏展開吸睛對手戲。兩人繼《牽手》後，相隔12年再合作，過往默契是否延續到新角色關係中，讓不少觀眾期待有不同以往的火花。

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

談到再次和陳珮騏合作，伊正毫不掩飾期待，直言這次回歸八點檔，得知角色和陳珮騏會有高度連結時，內心非常興奮，「甚至可以說，某種程度因為珮騏，我更期待這個角色可以有所發。」。他大讚陳珮騏演戲投入、情緒濃烈，是非常能激發對手演員表現的類型，也透露兩人對戲向來要求高，每場戲都會反覆琢磨、彼此接球，「如果這次還有感情線發展，我真的很期待」。

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伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

伊正回憶，兩人上一次合作《牽手》，當年就是深受觀眾喜愛的CP組合，對手戲默契十足，如今12年後再聚首，讓他形容像是「熟悉的火花回來了」，也讓觀眾敲碗兩人再續前緣。

有趣的是，陳珮騏還自爆，當年她進軍八點檔的「面試官」就是伊正。伊正分享，拍攝《天下第一味》時，某天突然被導演叫去幫新演員試鏡，沒想到對象就是當時剛從偶像劇轉戰八點檔的陳珮騏。

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

伊正笑說，雖然當時陳珮騏初入八點檔略顯緊張，但台語非常溜，表現讓他印象深刻，「我那時就對她評價非常高」，這段「試鏡結緣」往事，如今也成為兩人12年後再合作的話題彩蛋。他形容，兩人私下相處像哥兒們，熟悉到能快速進入角色狀態，甚至笑虧陳珮騏個性豪爽像男生，「有時候我反而像小女人」，逗趣發言笑翻現場。

伊正（左）在《百味人生》與陳珮騏（右）對戲。（三立提供）

除了演戲默契，兩人還因都愛狗有不少共同話題，伊正認為，戲外累積的熟悉感，也讓戲內情感更容易堆疊，「彼此夠熟，對戲就能很快進入狀況」，如今隨著伊正的加入，《百味人生》人物關係再掀波瀾，他與陳珮騏究竟是「舊情復燃」，還是愛恨交纏再掀風暴，也讓後續劇情充滿想像空間。

另外，伊正近期除拍戲外，戲外更全力支持老婆圓夢開畫廊，展現寵妻一面。他透露，老婆去年老婆一句「我想開藝廊」，竟讓夫妻倆真的把夢想化為現實。直言自己甘願做老婆背後最強後盾。被問到老婆是否也改變了自己的藝術觀，伊正坦言「真的有」。原本崇尚極簡、喜歡家裡留白的他，如今被老婆潛移默化，開始欣賞藝術品帶來的生活變化，更認同藝術可以滋養人心。

不只夫妻共享藝術生活，伊正也把這份美感教育帶進家庭。他透露，夫妻倆常利用假日帶孩子看畫展、舞台劇、聽相聲，希望孩子在課業之外，也能從藝文中培養感受力與創造力，「未來面對升學壓力，至少他心裡有一個可以安放自己、釋放壓力的地方」。

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