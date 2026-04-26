蘇永康首次見證「高雄傳說」隔空向「妹妹」周蕙喊話

蘇永康到高雄開唱，感受歌迷熱情。（遠傳電信、D-SHOW提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕香港歌手蘇永康昨（25日）晚在高雄流行音樂中心舉辦個人演唱會，巧的是，過去曾被網友戲稱「女版蘇永康」的周蕙同晚在台北小巨蛋開唱，因此當蘇永康演唱《相遇太早》時，他隔空向正在台北開唱的「妹妹」周蕙喊話，笑說要把這首歌獻給她，而昨晚周蕙在小巨蛋也剛好唱了這首歌。

蘇永康跟歌迷說：「等了這麼久，終於到高雄開唱！非常感謝你們讓我感受到傳說中『高雄朋友的熱情』，以前對我來說都只是傳說，這次終於親身體會到了！」全場響起掌聲，他也幽默分享：「我去過很多地方開唱，好像只有高雄是7點準時開場，你們的準時讓我非常佩服。準時很好，這樣今晚可以唱久一點。」

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蘇永康在高流開唱，與粉絲分享許多心情。（遠傳電信、D-SHOW提供）

一連獻唱《我只是想要幸福》、《Sorry》與《讓我暖一點》等歌曲，台下粉絲多次自發和蘇永康合唱，他也透露，兒子當天在香港也有表演，因此老婆與孩子此次未能同行，他說：「剛剛上台前收到一張照片，很想分享給大家。」於是大方向粉絲展示兒子吹奏薩克斯風演出的畫面，言語間流露出滿滿的驕傲。今晚蘇永康在高流還有第二場演出，目前仍有零星票券釋出，有興趣的粉絲可以把握機會欣賞。

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