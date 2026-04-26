金庸女神誤服強效藥崩潰！《天龍八部》夢姑消失多年改名回歸...內幕全說了

王寶兒曾以「王雅慧」演出2013年版電視劇《天龍八部》，2026正式改名並重啟演藝事業。 （星之國際娛樂提供）〔記者李紹綾／台北報導〕曾在2013年版《天龍八部》飾演癡情「夢姑」銀川公主、並在《鹿鼎記》飾演曾柔而受矚目的女星王雅慧，在演藝事業如日中天之際，曾因健康因素被迫隱退。歷經多年沉潛與療癒，她宣布以全新藝名「王寶兒」正式回歸影視圈，並預告2026年將以多部作品全面重啟演藝事業。

王寶兒（左）參與2013年版電視劇《天龍八部》演出 「夢姑」銀川公主，右為演員韓棟。（星之國際娛樂提供）

王寶兒在2013年版電視劇《天龍八部》飾演「夢姑」銀川公主，一舉打開知名度。（星之國際娛樂提供）

王寶兒19歲出道，憑藉清新氣質迅速嶄露頭角，25歲便赴中國發展，接連演出多部金庸經典作品。她曾笑稱，參與這些大作時常有「我是不是走錯棚」的不真實感，每天都在提醒自己：「你現在是有台詞的演員。」然而，就在事業上升期，她因重感冒誤服強效藥物導致身體崩潰，長期飽受頭暈與心悸困擾，最終確診為廣泛性焦慮症與恐慌症，被迫全面停工。回顧那段暫停的時光，她幽默形容：「人生這位導演，臨時幫我改了劇本。」

王寶兒（右）在豎屏劇《整人專家》與老公郭唐佑（左）同台飆戲。 （星之國際娛樂提供）

王寶兒（右）在豎屏劇《整人專家》與老公郭唐佑（左）演男女主角。 （星之國際娛樂提供）

談到改名契機，王寶兒坦言「王雅慧」代表那個拚命努力、渴望被看見的過去；而「王寶兒」則提醒自己無論幾歲，都要保有小女孩般的勇敢，「女孩子不是因為被愛才珍貴，而是她本身就是寶藏。」如今重返賽道，她感性表示：「演戲就像談戀愛，明明辛苦，卻還是會想再靠近。」相比過去執著於發光，現在的她更在意能否自在地詮釋角色。

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王雅慧改名「王寶兒」重新出發。（星之國際娛樂提供）

王寶兒（左）在豎屏劇《整人專家》與老公郭唐佑（右）同台飆戲。 （星之國際娛樂提供）

王寶兒2026年將交出亮眼成績單。首先是參與由老公郭唐佑擔任出品人、及男主角的豎屏劇《整人專家》，並與實力派演員郎祖筠同台。她在劇中飾演氣場強大卻內心脆弱的大明星，她形容角色：「白天誰都別惹我，晚上卻會自己跟抱枕和解。」這種外強內柔的反差讓她產生高度共鳴，甚至打趣說：「這是在演戲還是在偷拍我？」

王寶兒在《整人專家》飾演氣場強大卻內心脆弱的大明星，後為童星出身的演員陳顥偉。（星之國際娛樂提供）

王寶兒（左三）在《晚窒息》演出重要的女鬼角色。（星之國際娛樂提供）

此外，王寶兒更挑戰大銀幕，在驚悚電影《晚窒息》飾演關鍵女鬼。該片為台灣首部「一鏡到底」的恐怖鬼片，3月已於美國Cinequest影展舉行世界首映，獲得廣泛好評。從過去的溫柔女神轉向具張力的恐懼化身，王寶兒笑說這次的任務就是：「讓大家關燈的時候會突然想起我，我就成功了。」展現出全面回歸、無所畏懼的表演野心。

王寶兒在鬼片《晚窒息》挑戰恐怖片突破自我。（星之國際娛樂提供）

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