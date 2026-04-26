戲劇男神背摔、空轉全來真的！ 空翻狂轉變「人間陀螺」 帥到網瘋喊

任嘉倫（右）、王鶴潤在《佳偶天成》先婚後愛。（愛奇藝國際版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕任嘉倫在古裝奇幻劇《佳偶天成》飾演戰鬼族遺孤，延續其擅長的內斂演技路線，把角色「陸千喬」從冷漠疏離，到逐漸產生情感依附的過程細膩呈現，他所塑造的戰鬼少主，不僅是強大的滿級大佬，更是渴望感受人間溫度的孤獨個體，角色從只想活得像人到願意守護眾生的心境變化也是全劇的關鍵轉折。

任嘉倫在《佳偶天成》飾演戰鬼遺孤「陸千喬」。（愛奇藝國際版提供）

任嘉倫在《佳偶天成》飾演戰鬼遺孤「陸千喬」。（愛奇藝國際版提供）

任嘉倫在劇中有多場高強度打戲，包括背摔、空中旋轉與長鏡頭動作場面，超過9成皆由他親自上陣完成，展現出穩定的身體控制力與實戰感，令網友忍不住打趣表示「根本是人間陀螺」。

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王鶴潤在《佳偶天成》天生帶有剋夫體質。（愛奇藝國際版提供）

王鶴潤在《佳偶天成》潤飾演修仙子弟「辛湄」。（愛奇藝國際版提供）

女主角王鶴潤的表現也備受期待，她過去在《蓮花樓》以反派「角麗譙」一角成功出圈，紅衣瘋批形象深入人心，這次在《佳偶天成》她化身為靈動又堅毅的仙門弟子辛湄，展現出截然不同的氣質，從過往為愛偏執的極端反派，到如今的為愛守護、為道而行，讓觀眾笑稱《佳偶天成》是角麗譙來世做個好人的圓夢之作。

王以綸在《佳偶天成》飾演「金綸」。（愛奇藝國際版提供）

王以綸在《佳偶天成》飾演「金綸」。（愛奇藝國際版提供）

除了男女主角外，《佳偶天成》的配角陣容同樣豪華，包括在《書卷一夢》裡有搶眼表現的王以綸以及氣質清冷的劉學義，再加上肖順堯、鄭業成等古裝男神齊聚，為劇情增添更多看點。

製作層面上，《佳偶天成》劇組結合實景拍攝與水墨風視覺設計，打造出像是忘川花海等關鍵場景，服裝設計則融合非遺蘇繡工藝，細節精緻，戰鬼族鎧甲更重達30斤，並鑲嵌117顆紅寶石，從視覺到質感全面升級。先婚後愛虐戀話題拉滿的古裝奇幻劇《佳偶天成》，4月25日起在愛奇藝國際版上架。

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